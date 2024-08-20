Мобилизация в Украине — можно ли получить отсрочку из-за брака с иностранкой

Мужчина и женщина заключают брак. Фото: depositphotos.com

Несмотря на военное положение и всеобщую мобилизацию, многие военнообязанные мужчины в Украине имеют отсрочку от призыва в ряды ВСУ. В мирное время граждане, заключившие брак с иностранкой/иностранцем, могли быть уволены с военной службы.

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Можно ли получить отсрочку в связи с браком с иностранкой в 2024 году во время действия особого периода, ответил адвокат Юрий Айвазян на портале "Юристы.UA".

Так, стоит заметить, что в 2013 году Кабинет министров Украины принял постановление №413 "Об утверждении перечня семейных обстоятельств и других уважительных причин, которые могут служить основанием для увольнения граждан со службы лиц рядового и начальствующего состава".

Согласно этому документу, увольняться с военной службы могли в случае заключения брака с иностранцем или лицом без гражданства, постоянно проживающим за пределами Украины.

Однако после полномасштабного вторжения россии законодательство изменилось. А потому во время военного положения данная норма не действует.

"Такая женитьба не будет основанием для увольнения и отсрочки. Основания для увольнения мобилизованных лиц во время военного положения смотрите в ст. 26 ЗУ"О воинской обязанности и военной службе", — подчеркнул Юрий Айвазян.

Следует добавить, какие существуют основания для получения отсрочки при мобилизации можно узнать в ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

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