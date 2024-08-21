Відстрочка від мобілізації - оформлення відстрочки для студентів - як студенту оформити відстрочку

Студенти на військовій кафедрі. Фото: varta1

Студенти українських освітніх закладів мають право на відстрочку від мобілізації у особливий період. Важливо пам’ятати, що студенти, які навчаються не за місцем реєстрації, мають подавати заяви про відстрочку у той територіальний центр комплектування, в якому вони перебувають на військовому обліку.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Андрій Карпенко.

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Студенти українських закладів профтехнічної, передвищої та вищої освіти мають право на відстрочку від мобілізації.

Для цього вони мають отримати довідку з ЄДЕБО і подати її разом із заявою про відстрочку до територіального центру комплектування.

Куди студент має подати заяву

Частина студентів навчається не у тих населених пунктах, у яких є зареєстрованою і перебуває на військовому обліку.

Андрій Карпенко пояснив, у який саме територіальний центр комплектування такі студенти мають подавати документи.

"Заяву треба подавати до того ТЦК та СП, де студент перебуває на військовому обліку", — підкреслив юрист.