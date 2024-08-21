Відстрочка від мобілізації - оформлення відстрочки для студентів - як студенту оформити відстрочку

Відстрочка для студента — до якого ТЦК подавати заяву
Студенти українських освітніх закладів мають право на відстрочку від мобілізації у особливий період. Важливо пам’ятати, що студенти, які навчаються не за місцем реєстрації, мають подавати заяви про відстрочку у той територіальний центр комплектування, в якому вони перебувають на військовому обліку.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Андрій Карпенко.
Відстрочка для студентів
Студенти українських закладів профтехнічної, передвищої та вищої освіти мають право на відстрочку від мобілізації.
Для цього вони мають отримати довідку з ЄДЕБО і подати її разом із заявою про відстрочку до територіального центру комплектування.
Куди студент має подати заяву
Частина студентів навчається не у тих населених пунктах, у яких є зареєстрованою і перебуває на військовому обліку.
Андрій Карпенко пояснив, у який саме територіальний центр комплектування такі студенти мають подавати документи.
"Заяву треба подавати до того ТЦК та СП, де студент перебуває на військовому обліку", — підкреслив юрист.
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