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Відстрочка для студента — до якого ТЦК подавати заяву

21 серпня 2024 06:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Відстрочка від мобілізації - оформлення відстрочки для студентів - як студенту оформити відстрочку
Студенти на військовій кафедрі. Фото: varta1
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Студенти українських освітніх закладів мають право на відстрочку від мобілізації у особливий період. Важливо пам’ятати, що студенти, які навчаються не за місцем реєстрації, мають подавати заяви про відстрочку у той територіальний центр комплектування, в якому вони перебувають на військовому обліку.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Андрій Карпенко.

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Студенти українських закладів профтехнічної, передвищої та вищої освіти мають право на відстрочку від мобілізації.

Для цього вони мають отримати довідку з ЄДЕБО і подати її разом із заявою про відстрочку до територіального центру комплектування.

Куди студент має подати заяву

Частина студентів навчається не у тих населених пунктах, у яких є зареєстрованою і перебуває на військовому обліку.

Андрій Карпенко пояснив, у який саме територіальний центр комплектування такі студенти мають подавати документи.

"Заяву треба подавати до того ТЦК та СП, де студент перебуває на військовому обліку", — підкреслив юрист.

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