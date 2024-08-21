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С какими психическими расстройствами мобилизуют в ВСУ — полный список

21 августа 2024 02:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация людей с расстройствами психики — какие болезни позволяют служить в ВСУ
Военнообязанный мужчина проходит ВВК. Фото: google.com
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Украине во время действия военного положения и всеобщей мобилизации военнообязанные мужчины могут освободиться от призыва на военную службу из-за состояния здоровья. В частности, это возможно, если есть серьезные психические заболевания. Однако есть ряд психических расстройств, которые позволяют гражданам присоединиться к рядам ВСУ.

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Это предусмотрено приказом Министерства обороны Украины №262 от 27 апреля 2024 года, утвердившим изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины.

Следует подчеркнуть, что при наличии тяжелых или умеренно выраженных стойких психических расстройств военнообязанного могут признать непригодным к службе с исключением из военного учета.

 

Мобилизация людей с расстройствами психики – какие болезни позволяют служить в ВСУ
Военнообязанный мужчина проходит ВВК. Фото: google.com

Военно-врачебная комиссия может признать пригодным к военной службе военнообязанное лицо, если имеются:

  1. Умеренно выраженные формы расстройств личности.
  2. Легкие психические расстройства, возникшие вследствие заболеваний или поражений головного мозга — это могут быть умеренно выраженные или повторные психотические состояния (искаженное осознание реальности), аффективные состояния легкой формы (нарушения эмоций), патологические изменения личности с проявлениями стойкого астенического состояния, возникшие из-за вышеупомянутых нарушений.
  3. Устойчивые компенсации (минимальные проявления) острого заболевания головного мозга или закрытой черепно-мозговой травмы.
  4. Болезни психики, возникшие из-за зависимости. Речь идет о случаях, когда зависимость вызывала лишь умеренные или незначительные психические расстройства, и такой человек критически относится к своему состоянию и поведению.
  5. Расстройства настроения с редкими приступами и длинными промежутками полного выздоровления (к примеру, острое полиморфное психотическое расстройство без симптомов шизофрении).
  6. Легкие формы биполярных расстройств с нечастыми приступами и промежутками полного психического здоровья не менее двух лет.
  7. ПТСР с умеренно выраженными симптомами и стабильным течением.
  8. ПТСР с регредиентным типом течения, то есть когда расстройство становится менее интенсивным и закончился легкой астенией — утомляемостью, ослаблением, изменениями настроения.
  9. Умеренные депрессивные, тревожные и обсессивно-компульсивные расстройства.
  10. Умеренный депрессивный эпизод с благоприятным течением, окончившимся легкой астенией.
  11. Благоприятное течение невротического расстройства, если оно умеренно выражено и кратковременно.
  12. Легкая умственная отсталость с минимальными нарушениями поведения или без них.

Важно: то, что эти психические расстройства удалось вылечить или что они проявляются минимально, должны подтвердить в специализированной больнице.

Определить степень пригодности могут только после того, как военнообязанного обследуют в стационаре и будут использовать при этом доказательные методики. В документах о результатах обследования и осмотра будут указывать основное заболевание, вызвавшее психическое расстройство.

Следует отметить, что такие лица пригодны к службе исключительно в:

  • воинских частях;
  • военных вузах;
  • ТЦК и СП;
  • медицинских подразделениях.

Ранее мы сообщали, с какими заболеваниями кожи не мобилизуют в ВСУ.

Напомним, мы писали, мобилизуют ли в армию мужчину с ожирением.

Также мы информировали, когда военнообязанных граждан не могут отправить на ВВК, существует два основания.

закон здоровье мобилизация ВВК военнообязанные заболевания

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