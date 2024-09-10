Военный учет в Украине — кто должен заменить военно-учетный документ

Военнообязанные мужчины в ТЦК и СП. Фото: google.com

В Украине в 2024 году были введены изменения в законодательство, в соответствии с которыми мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны иметь при себе паспорт гражданина Украины, а также военно-учетный документ, который вправе требовать представители полиции и ТЦК. Кроме того, с мая ввели новые образцы этого документа.

Кому из украинцев необходимо заменить ВУД, пишет 24 канал.

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Следует заметить, что изменения были введены постановлением от 16 мая 2024 года № 559 "Об утверждении Порядка оформления (создания) и выдачи военно-учетного документа для призывников, военнообязанных и резервистов и формы такого документа".

Какие бывают виды ВУД

В Украине есть несколько видов военно-учетного документа:

приписное (для несовершеннолетних, вставших на учет, но еще не военнообязанных);

военный билет;

временное удостоверение военнообязанного;

удостоверение офицера запаса;

военно-учетный документ на бланке нового образца;

электронный военно-учетный документ (в приложении "Резерв+").

Военнообязанный мужчина в территориальном центре. Фото: ООТЦК и СП/Facebook

Кто должен получить новый военно-учетный документ

Согласно вышеупомянутому постановлению, все военно-учетные документы, оформленные ранее, считаются действующими до выдачи документа нового образца.

Тем не менее все же существуют случаи, когда новый документ получить нужно:

после взятия лица на военный учет в качестве призывника, военнообязанного или резервиста;

если призывник, состоявший на военном учете до 18 мая 2024 года, не получал военно-учетного документа;

в случае изменения категории по воинской обязанности;

в случае отсутствия места для внесения изменений в существующем документе;

если сведения в ВУД не соответствуют информации, имеющейся в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов;

в случае утраты (порчи) документа;

если есть желание сменить военно-учетный документ старого образца на новый.

Ранее мы писали, когда военный билет могут признать недействительным.

Напомним, мы сообщали, о каких изменениях украинцы должны сообщить ТЦК во избежание штрафов.

Также мы информировали, как стать дистанционно на военный учет.