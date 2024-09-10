Военный учет в Украине — кто должен заменить военно-учетный документ

Некоторые украинцы должны срочно заменить военно-учетный документ — что известно
В Украине в 2024 году были введены изменения в законодательство, в соответствии с которыми мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны иметь при себе паспорт гражданина Украины, а также военно-учетный документ, который вправе требовать представители полиции и ТЦК. Кроме того, с мая ввели новые образцы этого документа.
Кому из украинцев необходимо заменить ВУД, пишет 24 канал.
Следует заметить, что изменения были введены постановлением от 16 мая 2024 года № 559 "Об утверждении Порядка оформления (создания) и выдачи военно-учетного документа для призывников, военнообязанных и резервистов и формы такого документа".
Какие бывают виды ВУД
В Украине есть несколько видов военно-учетного документа:
- приписное (для несовершеннолетних, вставших на учет, но еще не военнообязанных);
- военный билет;
- временное удостоверение военнообязанного;
- удостоверение офицера запаса;
- военно-учетный документ на бланке нового образца;
- электронный военно-учетный документ (в приложении "Резерв+").
Кто должен получить новый военно-учетный документ
Согласно вышеупомянутому постановлению, все военно-учетные документы, оформленные ранее, считаются действующими до выдачи документа нового образца.
Тем не менее все же существуют случаи, когда новый документ получить нужно:
- после взятия лица на военный учет в качестве призывника, военнообязанного или резервиста;
- если призывник, состоявший на военном учете до 18 мая 2024 года, не получал военно-учетного документа;
- в случае изменения категории по воинской обязанности;
- в случае отсутствия места для внесения изменений в существующем документе;
- если сведения в ВУД не соответствуют информации, имеющейся в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов;
- в случае утраты (порчи) документа;
- если есть желание сменить военно-учетный документ старого образца на новый.
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