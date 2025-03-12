Срок действия отсрочки для студентов 2025 году — правила

Студенты в аудитории. Фото: "Україна.інфо"

Студенты получают отсрочку от мобилизации сроком на семестр, но действовать эта отсрочка может не более шести месяцев. После этого отсрочка должна быть продлена в автоматическом режиме.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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Отсрочка для студентов — срок действия

Одной из категорий военнообязанных, имеющих право на отсрочку, являются студенты дневной или дуальной форм обучения.

"В соответствии с п. 60 постановления КМУ 560 отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации на особый период предоставляется студентам на семестр, но не более чем на шесть месяцев", — пояснил юрист Владислав Дерий.

Продлят ли студенту отсрочку автоматически

По словам Дерия, после завершения этого срока отсрочку должны продлить в автоматическом режиме.

"Сведения об отсрочке должны внести в бумажный ВУД, е-ВУД с "Резерв+". Кроме того, студенту должны выдать справку с указанием срока отсрочки", — заверил юрист.

Напомним, мы ранее писали о том, как студенту сохранить отсрочку, если в его справке об обучении оказалась ошибка.

Добавим, мы сообщали о том, имеют ли право на отсрочку студенты старше 30 лет.