Отсрочка от мобилизации для педагога, занимающегося бизнесом, возможно ли это

Отсрочка для учителя, имеющего ФЛП и собственный бизнес — возможно ли ее оформить
Учитель, имеющий небольшой бизнес и зарегистрированный в качестве ФЛП, все равно имеет право на отсрочку от мобилизации как работник образовательной сферы. Это регулируется определением его должности как основного места работы, на которое и предоставляется отсрочка.
Об этом на портале "Юристи.UA" пишет юрист Наталья Третяк.
Отсрочка предоставляется по основному месту работы
Отвечая на вопрос уточнявшего гражданина, может ли педагог получить отсрочку от мобилизации, если он еще и зарегистрирован как ФЛП и занимается малым бизнесом — Наталья Третьяк подчеркнула, что отсрочка предоставляется по основному месту работы.
"Основное место работы — это место работы, где работник работает на основании заключенного трудового договора и определено им как основное согласно поданному заявлению (до отзыва) и сведениям, учитываемым в реестре застрахованных лиц Государственного реестра на его основании", — подчеркнула юрист.
Трудовой договор как документ для урегулирования
Этот вопрос, добавила Наталья Третьяк, регулируется еще на этапе принятия на работу.
"При заключении трудового договора вы можете сообщить работодателю о определении основного места работы, это может быть указано в заявлении о принятии на работу, написанном в произвольной форме", — пояснила она.
Главное — размер ставки
Другой юрист, Юрий Айвазян, подтвердил возможность отсрочки для педагога даже в такой ситуации.
"В учебном заведении учитель работает в соответствии с трудовым договором, и это его основное место работы, главное чтобы он работал по последнему не менее чем на 0,75 ставки", — подчеркнул юрист.
Напомним, что в новом законе о мобилизации учителя относятся к категории граждан Украины, не подлежащих призыву в особый период, однако не все. Для получения отсрочки преподаватели должны работать в учебных заведениях как минимум на 0,75 ставки.
Добавим, мы писали, при каких условиях научный работник может получить отсрочку от мобилизации.
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