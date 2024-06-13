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Отсрочка для учителя, имеющего ФЛП и собственный бизнес — возможно ли ее оформить

13 июня 2024 16:10
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Отсрочка от мобилизации для педагога, занимающегося бизнесом, возможно ли это
Учитель на уроке в украинской школе. Фото: Facebook Andrey Oleynik
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Учитель, имеющий небольшой бизнес и зарегистрированный в качестве ФЛП, все равно имеет право на отсрочку от мобилизации как работник образовательной сферы. Это регулируется определением его должности как основного места работы, на которое и предоставляется отсрочка.

Об этом на портале "Юристи.UA" пишет юрист Наталья Третяк.

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Отсрочка предоставляется по основному месту работы

Отвечая на вопрос уточнявшего гражданина, может ли педагог получить отсрочку от мобилизации, если он еще и зарегистрирован как ФЛП и занимается малым бизнесом — Наталья Третьяк подчеркнула, что отсрочка предоставляется по основному месту работы.

"Основное место работы — это место работы, где работник работает на основании заключенного трудового договора и определено им как основное согласно поданному заявлению (до отзыва) и сведениям, учитываемым в реестре застрахованных лиц Государственного реестра на его основании", — подчеркнула юрист.

Трудовой договор как документ для урегулирования

Этот вопрос, добавила Наталья Третьяк, регулируется еще на этапе принятия на работу.

"При заключении трудового договора вы можете сообщить работодателю о определении основного места работы, это может быть указано в заявлении о принятии на работу, написанном в произвольной форме", — пояснила она.

Главное — размер ставки

Другой юрист, Юрий Айвазян, подтвердил возможность отсрочки для педагога даже в такой ситуации.

"В учебном заведении учитель работает в соответствии с трудовым договором, и это его основное место работы, главное чтобы он работал по последнему не менее чем на 0,75 ставки", — подчеркнул юрист.

Напомним, что в новом законе о мобилизации учителя относятся к категории граждан Украины, не подлежащих призыву в особый период, однако не все. Для получения отсрочки преподаватели должны работать в учебных заведениях как минимум на 0,75 ставки.

Добавим, мы писали, при каких условиях научный работник может получить отсрочку от мобилизации.

Мы также информировали, когда могут мобилизовать студента в Украине.

ФЛП
бизнес
отсрочка
мобилизация
учителя

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