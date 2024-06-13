Відстрочка від мобілізації для педагога, який займається бізнесом, чи можливо це

Учитель на уроці в українській школі. Фото: Facebook Andrey Oleynik

Учитель, який має невеличкий бізнес і зареєстрований як ФОП, все одно має право на відстрочку від мобілізації як працівник освітньої сфери. Це регулюється визначенням його шкільної посади як основного місця роботи, на яке і надається відстрочка.

Про це на порталі "Юристи.UA" пише юристка Наталія Третяк.

Читайте також:

Відстрочка надається за основним місцем роботи

Відповідаючи на питання громадянина, який уточнював, чи може педагог отримати відстрочку від мобілізації, якщо він ще й зареєстрований як ФОП і займається малим бізнесом — Наталія Третяк наголосила, що відстрочка надається за основним місцем роботи.

"Основне місце роботи — це місце роботи, де працівник працює на підставі укладеного трудового договору та визначене ним як основне згідно з поданою заявою (до відкликання) та відомостями, що обліковуються в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру на її підставі", — підкреслила юристка.

Трудовий договір як документ для урегулювання

Це питання, додала Наталія Третяк, регулюється ще на етапі прийняття на роботу.

"Під час укладення трудового договору ви можете повідомити роботодавця стосовно визначення основного місця роботи. Це може бути зазначено в заяві про прийняття на роботу, написаній у довільній формі", — пояснила вона.

Головне — розмір ставки

Інший юрист, Юрій Айвазян, підтвердив можливість відстрочки для педагога навіть у такій ситуації.

"У закладі освіти вчитель працює відповідно до трудового договору і це є його основним місцем роботи, головне, аби він працював за останнім не менш як на 0,75 ставки", — підкреслив правник.

Нагадаємо, що у новому законі про мобілізацію вчителі належать до категорії громадян України, які не підлягають призову в особливий період, проте не всі. Щоб отримати відстрочку, викладачі повинні працювати в навчальних закладах як мінімум на 0,75 ставки.

Додамо, ми писали, за яких умов науковий працівник може отримати відстрочку від мобілізації.

Також ми інформували, коли можуть мобілізувати студента в Україні.