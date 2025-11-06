Отсрочка для учителей — кому предоставляют и как продлить

Отсрочка для учителей — какие нюансы продления
С 1 ноября в Украине автоматически продлевают отсрочки для некоторых категорий военнообязанных. В частности, речь идет о мужчинах, которые работают в сфере образования.
О нюансах предоставления отсрочки от призыва учителям рассказал в комментарии УНІАН адвокат, кандидат юридических наук Владимир Пищида.
Отсрочка для учителей
По словам эксперта, призыву не подлежат педагоги, которые работают на ставке не менее 0,75. Если нагрузка уменьшится из-за потери рабочих часов и перевода в кадровый резерв, отсрочку могут аннулировать. В случае потери отсрочки учитель автоматически станет военнообязанным, которого могут призвать в армию.
Для оформления отсрочки преподавателям необязательно проходить ВКК. Исключением являются только те, кто имеет статус "ограниченно пригодный".
Чтобы получить отсрочку, нужно обратиться с соответствующим заявлением в ТЦК и СП или ЦПАУ. К заявлению надо приложить справку с места работы, паспорт, военно-учетный документ, документы об образовании, квалификации и те, которые подтверждают трудовую деятельность.
Напомним, 1 ноября в Украине начала действовать новая схема оформления и продления отсрочек. Некоторые из полномочий ТЦК отныне выполняют ЦПАУ.
Также мы сообщали, что в Украине уже стартовало автоматическое продление отсрочек. В течение 1 ноября продлили более 700 тысяч отсрочек.
