Відстрочка для вчителів — кому надають та як продовжити

Від 1 листопада в Україні автоматично продовжують відстрочки для деяких категорій військовозобов'язаних. Зокрема, йдеться про чоловіків, які працюють у сфері освіти.

Про нюанси надання відстрочки від призову вчителям розповів у коментарі УНІАН адвокат, кандидат юридичних наук Володимир Піщида.

Відстрочка для вчителів

За словами експерта, призову не підлягають педагоги, які працюють на ставці щонайменше 0,75. Якщо навантаження зменшиться через втрату робочих годин і переведення до кадрого резерву, відстрочку можуть анулювати. У разі втрати відстрочки вчитель автоматично стане військовозобов'язаним, якого можуть призвати до війська.

Для оформлення відстрочки викладачам необов'язково проходити ЛКК. Винятком є лише ті, хто має статус "обмежено придатний".

Щоб отримати відстрочку, потрібно звернутися із відповідною заявою до ТЦК та СП або ЦНАП. До заяви треба додати довідку з місця роботи, паспорт, військово-обліковий документ, документи про освіту, кваліфікацію і ті, що підтверджують трудову діяльність.

Нагадаємо, 1 листопада в Україні почала діяти нова схема оформлення та продовження відстрочок. Деякі з повноважень ТЦК відтепер виконують ЦНАПи.

Також ми повідомляли, що в Україні вже стартувало автоматичне продовження відстрочок. Упродовж 1 листопада продовжили понад 700 тисяч відстрочок.