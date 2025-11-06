Відео
Відстрочка для вчителів — які нюанси продовження

Дата публікації: 6 листопада 2025 01:30
Оновлено: 02:48
Відстрочка для вчителів — кому надають та як продовжити
Педагог. Фото ілюстративне: depositphotos.com

Від 1 листопада в Україні автоматично продовжують відстрочки для деяких категорій військовозобов'язаних. Зокрема, йдеться про чоловіків, які працюють у сфері освіти.

Про нюанси надання відстрочки від призову вчителям розповів у коментарі УНІАН адвокат, кандидат юридичних наук Володимир Піщида.

Читайте також:

Відстрочка для вчителів 

За словами експерта, призову не підлягають педагоги, які працюють на ставці щонайменше 0,75. Якщо навантаження зменшиться через втрату робочих годин і переведення до кадрого резерву, відстрочку можуть анулювати. У разі втрати відстрочки вчитель автоматично стане військовозобов'язаним, якого можуть призвати до війська.

Для оформлення відстрочки викладачам необов'язково проходити ЛКК. Винятком є лише ті, хто має статус "обмежено придатний". 

Щоб отримати відстрочку, потрібно звернутися із відповідною заявою до ТЦК та СП або ЦНАП. До заяви треба додати довідку з місця роботи, паспорт, військово-обліковий документ, документи про освіту, кваліфікацію і ті, що підтверджують трудову діяльність.

Нагадаємо, 1 листопада в Україні почала діяти нова схема оформлення та продовження відстрочок. Деякі з повноважень ТЦК відтепер виконують ЦНАПи.

Також ми повідомляли, що в Україні вже стартувало автоматичне продовження відстрочок. Упродовж 1 листопада продовжили понад 700 тисяч відстрочок.

Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
