Отсрочка от мобилизации – отсрочка для проведения операции – выезд за границу во время отсрочки

Отсрочка на операцию — можно ли выехать за границу
Для проведения операции военнообязанному гражданину могут давать отсрочку на несколько месяцев. В ходе этой отсрочки гражданин имеет право выезжать за пределы Украины.
Об этом написали на портале "Юристи.UA".
Отсрочка от призыва по медицинским причинам
В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации, объявленной после введения на всей территории Украины военного положения.
В процессе мобилизации часть военнообязанных имеет право на отсрочку от призыва, в частности, на проведение хирургической операции.
Отсрочка для операции — можно ли выезжать за границу
К юристам обратился гражданин с вопросом — имеет ли право военнообязанный, получивший отсрочку для того, чтобы его прооперировали, выезжать за границу.
"Да, гражданин имеет право на пересечение границы", — говорилось в ответе юристов.
Адвокат Юрий Айвазян добавил: "Право на выезд имеют временно непригодные сроком от 6 до 12 месяцев. Данной категории военнообязанных предоставляется отсрочка в соответствии со статьей 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации", что делает возможным выезд за границу согласно пункта 2-6 Правил пересечения границы гражданами Украины".
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