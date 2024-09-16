Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Отсрочка на операцию — можно ли выехать за границу arrow

Отсрочка на операцию — можно ли выехать за границу

16 сентября 2024 18:22
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Отсрочка от мобилизации – отсрочка для проведения операции – выезд за границу во время отсрочки
Проверка документов на границе. Фото: ГНСУ
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Для проведения операции военнообязанному гражданину могут давать отсрочку на несколько месяцев. В ходе этой отсрочки гражданин имеет право выезжать за пределы Украины.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

Читайте также:

Отсрочка от призыва по медицинским причинам

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации, объявленной после введения на всей территории Украины военного положения.

В процессе мобилизации часть военнообязанных имеет право на отсрочку от призыва, в частности, на проведение хирургической операции.

Отсрочка для операции — можно ли выезжать за границу

К юристам обратился гражданин с вопросом — имеет ли право военнообязанный, получивший отсрочку для того, чтобы его прооперировали, выезжать за границу.

"Да, гражданин имеет право на пересечение границы", — говорилось в ответе юристов.

Адвокат Юрий Айвазян добавил: "Право на выезд имеют временно непригодные сроком от 6 до 12 месяцев. Данной категории военнообязанных предоставляется отсрочка в соответствии со статьей 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации", что делает возможным выезд за границу согласно пункта 2-6 Правил пересечения границы гражданами Украины".

Также важные новости дня по теме:

операция мобилизация отсрочка военнообязанные выезд за границу

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

19:42 Зеленский подписал указы о наградах воинам, которые участвовали в операции на Курщине — обращение

19:28 В Укрэнерго ответили, будут ли завтра выключать свет в Украине

19:19 Эксперт заявил, что Россия могла развернуть новое производство "Шахедов"

19:16 Зеленский заявил об улучшении центров боевой подготовки

19:05 В Херсоне раздались взрывы

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

19:02 Жена Лунина разделась на камеру, после того как вратарь подписал контракт с Реалом

18:57 В Киеве установили скульптуру "Мотор" в честь творцов Довженко и Демуцкого

18:56 В Одессе начали строить новый бювет — подробности

18:43 Укрзализныця отменяет рейсы из Львовщины в Варшаву — какая причина

Новость с видео

18:43 Украли военный билет — адвокат объяснил, что делать украинцам

19:42 Зеленский подписал указы о наградах воинам, которые участвовали в операции на Курщине — обращение

19:28 В Укрэнерго ответили, будут ли завтра выключать свет в Украине

19:19 Эксперт заявил, что Россия могла развернуть новое производство "Шахедов"

19:16 Зеленский заявил об улучшении центров боевой подготовки

19:05 В Херсоне раздались взрывы

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

19:02 Жена Лунина разделась на камеру, после того как вратарь подписал контракт с Реалом

18:57 В Киеве установили скульптуру "Мотор" в честь творцов Довженко и Демуцкого

18:56 В Одессе начали строить новый бювет — подробности

18:43 Укрзализныця отменяет рейсы из Львовщины в Варшаву — какая причина

Новость с видео

18:43 Украли военный билет — адвокат объяснил, что делать украинцам

Эксклюзив

22:54 Зима близко, а свет во Львове нет — в каком состоянии энергосистема в городе

20:29 Потерял неплохой доход — сколько зарабатывал экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба

12 сентября 2024

06:46 Какими будут цены на iPhone 16 в Украине и как изменится стоимость других моделей после его выхода

11 сентября 2024
Эксклюзив

18:52 Поединок года — как прошли дебаты Дональда Трампа и Камалы Харрис

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит 1 кг цветных металлов в сентябре

10 сентября 2024

06:40 Стоимость цветных металлов в сентябре — сколько вы получите за 1 кг меди в Украине

06:30 В Украине начали падать цены на кукурузу — сколько стоит 1 тонна зерна в сентябре

9 сентября 2024

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 и новые AirPods — какие новинки показали на презентации Apple

7 сентября 2024
Эксклюзив

06:23 Деньги нашлись — почему Рада отказалась повышать налоги и за чей счет будут финансировать армию

6 сентября 2024

20:09 Судьба сказочного тоннеля в Одессе — как он выглядит сегодня

Text

17:44 Буданов раскрыл планы Кремля, Зеленский выступит на Генассамблее ООН — эфир Вечір.LIVE

Text

17:25 Пендзин спрогнозировал курс доллара в конце 2024 года

Text

13:00 Непогода в Европе и гранты на обучение для украинцев — эфир День.LIVE

Text

12:43 Отключения точно будут — эксперт объяснил, почему зимой будут выключать свет

Text

12:42 В ВСУ назвали срок, до которого оккупанты хотят выйти на границы Донбасса

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

Text

08:00 Очередной обстрел Харькова и новое покушение на Трампа — эфир Ранок.LIVE

15 сентября 2024
Text

18:02 Берлинская проанализировала темпы производства дронов в Украине

Text

17:36 Кравец резко отреагировал на финансовые проблемы страны

14 сентября 2024
Text

18:08 Кученко прокомментировал увольнение главы Укрэнерго Кудрицкого

Text

17:13 Неудобства будут — Кучеренко оценил эффективность работы генераторов зимой

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:24 Кулеба после отставки эмоционально обратился к украинцам — что сказал

4 сентября 2024

07:30 Бизнес может бронировать работников, но есть нюансы – при каких условиях могут отменить бронирование

12 сентября 2024

06:01 Ощадбанк оставил пенсионера без денег — почему блокируют 100% суммы

4 сентября 2024
Новость с видео

21:39 Украинцев будут жестко наказывать за отказ ТЦК предъявлять ВУД — что угрожает

9 сентября 2024

00:30 Друзья Джей Ло и Аффлека рассказали, чья идея была приобрести многомиллионный дом

6 сентября 2024

06:45 Тест по ПДД — укажите очередность проезда авто на перекрестке за 30 секунд

9 сентября 2024

09:41 Военные могут остаться без зарплат — в Раде сделали важное заявление

10 сентября 2024

03:20 Торт за 15 минут, всего из 5 ингредиентов — без выпечки, быстро, бюджетно и очень вкусно

12 сентября 2024

14:31 Повышение пенсий на 1500 грн — что известно о будущей индексации

10 сентября 2024

08:00 Украинцам доступна финансовая помощь от NRC — как подать заявку