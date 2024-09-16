Відстрочка від мобілізації - відстрочка для проведення операції - виїзд за кордон під час відстрочки

Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

Для проведення операції військовозобов’язаному громадянину можуть надавати відстрочку на кілька місяців. Під час дії цієї відстрочки громадянин має право виїжджати за межі України.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

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В Україні продовжується процес загальної мобілізації, оголошеної після запровадження на усій території України воєнного стану.

В процес мобілізації частина військовозобов’язаних має право на відстрочку від призову — зокрема, на проведення хірургічної операції.

Відстрочка для операції — чи можна виїжджати за кордон

До юристів звернувся громадянин з питанням — чи має право військовозобов’язаний, який отримав на відстрочку для того, аби його прооперували, виїжджати за кордон.

"Так, громадянин має право на перетин кордону", — йшлося у відповіді правників.

Адвокат Юрій Айвазян додав: "Право на виїзд мають тимчасово непридатні строком від 6 до 12 місяців. Даній категорії військовозобов'язаних надається відстрочка у відповідності зі статтею 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", що робить можливим виїзд за кордон згідно пункту 2-6 Правил перетину кордону громадянами України".