Отсрочка от мобилизации — предоставляется ли отсрочка после операции или болезни

Человек после операции на костылях. Фото: priazovka.com

Даже если закон требует от бывшего ограниченно годного гражданина пройти ВВК до 4 февраля, в случае операции и восстановления после нее военнообязанный гражданин имеет право на отсрочку. Мобилизовать его в этот период невозможно, как невозможно и вызвать на военно-врачебную комиссию.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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К юристам обратился гражданин, который, имея статус "ограниченно годного", должен был пройти военно-врачебную комиссию до 4 февраля, но в этот период получил серьезную травму, после чего перенес операцию как минимум и четыре месяца вынужден передвигаться на костылях.

Гражданин поинтересовался, надо ли ему проходить определенную законом для бывших ограниченно годных ВВК, и могут ли его мобилизовать.

Предоставляется ли отсрочка после операции

"Военнообязанные должны являться на прохождение ВВК по повестке от ТЦК. То есть ни одной нормой действующего законодательства не предусмотрено, что военнообязанный для того прибывает в ТЦК самостоятельно", — подчеркнул в ответе адвокат Юрий Айвазян.

Относительно возможности мобилизации, юрист отметил — после операции военнообязанный гражданин должен получить отсрочку до окончательного выздоровления.

"Поэтому вам должны предоставить временную непригодность, поскольку не вижу, как именно можно мобилизовать человека на костылях", — заверил Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, что адвокатам хотят изменить условия для отсрочки от мобилизации.

Также мы сообщали о том, кого из военнообязанных не призовут в ряды ВСУ в январе 2025 года.