Відстрочка від мобілізації — чи надається відстрочка після операції або хвороби

Людина після операції на милицях. Фото: priazovka.com

Навіть якщо закон вимагає від колишнього обмежено придатного громадянина пройти ВЛК до 4 лютого, у випадку операції та відновлення після неї військовозобов’язаний громадянин має право на відстрочку. Мобілізувати його в цей період неможливо, як неможливо і викликати на військово-лікарську комісію.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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До юристів звернувся громадянин, який, маючи статус обмежено придатного, мав пройти військово-лікарську комісію до 4 лютого, але в цей період отримав серйозну травму, після чого переніс операцію і щонайменше чотири місяці змушений пересуватися на милицях.

Громадянин поцікавився, чи треба йому проходити визначену законом для колишніх обмежено придатних ВЛК, та чи можуть його мобілізувати.

Чи надається відстрочка після операції

"Військовозобов'язані повинні з'являтися на проходження ВЛК за повісткою від ТЦК. Тобто жодною нормою чинного законодавства не передбачено, що військовозобов'язаний для того прибуває до ТЦК самостійно", — підкреслив у відповіді адвокат Юрій Айвазян.

Щодо можливості мобілізації, юрист наголосив — після операції військовозобов’язаний громадян має отримати відстрочку до останнього одужання.

"Тож вам повинні надати тимчасову непридатність, оскільки не вбачаю, як саме можна мобілізувати людину на милицях", — запевнив Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що адвокатам хочуть змінити умови для відстрочки від мобілізації.

Також ми повідомляли про те, кого з військовозобов’язаних не призвуть до лав ЗСУ у січні 2025 року.