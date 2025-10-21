Продовження відстрочки - чи продовжать відстрочку родичу загиблого військового автоматично

Прощання із загиблим військовим. Фото: dobra-rada.gov.ua

Близькі родичі загиблих військовослужбовців мають право на відстрочку від мобілізації. Продовження такої відстрочки, згідно із чинним законодавством, має відбуватися автоматично, але на практиці є нюанси.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Реклама

Читайте також:

Відстрочка має бути продовжена автоматично…

Родичі військовослужбовців, які загинули на фронтах російсько-української війни мають право на відстрочку від мобілізації.

До юристів звернулася мати такого громадянина, поцікавившись, чи потрібно її сину продовжувати відстрочку — чи цей процес продовжується автоматично.

"Взагалі відстрочка повинна бути продовжена автоматично без подання сином додаткових документів", — пояснив у відповіді громадянці адвокат Юрій Айвазян.

Інший юрист, Владислав Дерій, підтвердив можливість автоматичного продовження відстрочки.

"Законодавством передбачено, що відстрочка повинна бути продовжена автоматично", — запевнив Дерій.

…та краще подбати про продовження відстрочки власноруч

Разом з тим, наголосили юристи, на практиці ситуація може відрізнятися від того, що передбачено законодавством.

"За наявної практики краще подати заяву та підтверджувальні документи до ТЦК знову", — підкреслив Юрій Айвазян.

Владислав Дерій, коментуючи цю ситуацію, додав, що громадянину можна і не відвідувати територіальний центр комплектування особисто.

"Я рекомендую рекомендованим листом повторно направити пакет документів про відстрочку до ТЦК", — зазначив Дерій.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, у яких випадках продовження відстрочки для догляду неможливе.

Додамо, ми повідомляли про те, коли родичі не впливають на відстрочку від мобілізації для догляду.