Отсрочка для студентов – когда студенту не предоставляется отсрочка

Солдаты срочной службы. Фото: Генштаб ВСУ

Студенты, которые до учебы прошли срочную службу, могут быть мобилизованы в ВСУ. Но это касается только тех студентов, которые по окончании срочной службы были зачислены в оперативный резерв.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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Отсрочка для студентов

Студенты украинских учебных заведений имеют право на оформление отсрочки от мобилизации.

Для этого они должны отвечать двум основным критериям:

обучение на дневном или дуальном отделении;

ненарушение принципа последовательности полученного образования.

При этом наличие ранее пройденной срочной службы практически не влияет на возможность получения отсрочки.

Кого мобилизуют после срочной службы

Впрочем, некоторые студенты, бывшие военнослужащие срочной службы. все же могут быть мобилизованы.

Юрист Владислав Дерий объяснил, о ком именно идет речь.

"Проблемы с отсрочкой имеют те граждане, которых после срочной службы зачислили в оперативный резерв. Вот резервисты действительно испытывают сложности с оформлением отсрочки и бронированием", — подчеркнул Дерий.

Напомним, мы раньше писали, кого еще из студентов могут мобилизовать в 2025 году.

Также мы сообщали о важном условии продления отсрочки для студента.