Відстрочка для студентів - коли студенту не надається відстрочка

Солдати строкової служби. Фото: Генштаб ЗСУ

Студенти, які до навчання пройшли строкову службу, можуть бути мобілізованими до ЗСУ. Але це стосується тільки тих студентів, які після завершення строкової служби були зараховані в оперативний резерв.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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Відстрочка для студентів

Студенти українських навчальних закладів мають право на оформлення відстрочки від мобілізації.

Для цього вони мають відповідати двом основним критеріям:

навчання на денному чи дуальному відділенні;

непорушення принципу послідовності отриманої освіти.

При цьому наявність попередньо пройденої строкової служби практично не впливає на можливість отримання відстрочки.

Кого мобілізують після строкової служби

Втім, деякі студенти, колишні військовослужбовці строкової служби все ж можуть бути мобілізовані.

Юрист Владислав Дерій пояснив, про кого саме йдеться.

"Проблеми з відстрочкою мають ті громадяни, яких після строкової служби зарахували в оперативний резерв. От резервісти дійсно мають складнощі з оформленням відстрочки та бронюванням", — підкреслив Дерій.

Нагадаємо, ми раніше писали, кого ще із студентів можуть мобілізувати у 2025 році.

Також ми повідомляли про важливу умову продовження відстрочки для студента.