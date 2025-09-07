Видео
Видео

Дата публикации 7 сентября 2025 04:30
Кто может получить отсрочку или бронирование в условиях общей мобилизации в Украине
Военный билет. Фото иллюстративное: Суспільне Луцьк

В условиях общей мобилизации и военного положения в Украине некоторые граждане могут получить отсрочку от призыва из-за проблем со здоровьем или семейных обстоятельств. Также не подлежат мобилизации те, кто имеет бронирование, поскольку работает на критически важном предприятии.

Об этом говорится в материале издания "СтопКор".

Читайте также:

Нюансы бронирования

Обычно предприятие имеет право бронировать не более 50% работников. Кому именно предоставить бронь — решает руководство. Не могут получить бронь бывшие военнослужащие, которые находятся в резерве, те, кто нарушил воинский учет, и граждане, которые имеют статус "В розыске".

Кто может получить отсрочку

Согласно действующему законодательству, освобождение от военного призыва предоставляют людям с инвалидностью, тем, кто воспитывает троих и более детей или имеет ребенка с инвалидностью, гражданам, которые ухаживают за недееспособными родственниками. Также право на отсрочку имеют родители-одиночки и те, кто вернулся из российского плена. Чтобы получить льготу, нужно обратиться в ТЦК и СП, после чего проверить, что информация об отсрочке появилась в приложении "Резерв+".

Оформленную отсрочку при определенных условиях могут аннулировать. Например, такое может произойти со студентом, который перешел на заочное обучение или получил второй диплом, а также с многодетными родителями, которые уклоняются от уплаты алиментов.

Напомним, предприятия, которые имеют статус критически важных и расположены на прифронтовых территориях, могут забронировать всех работников. Сделать это можно, в частности, на портале "Дія".

Ранее заместитель руководителя Офиса президента, полковник ВСУ Павел Палиса заявил, что мобилизацию не отменят даже в случае прекращения военных действий. Армии нужна постоянная ротация военнослужащих. К тому же необходимо поддерживать на должном уровне боевую готовность.

