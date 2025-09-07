Хто може отримати відстрочку або бронювання в умовах загальної мобілізації в Україні

Військовий квиток. Фото ілюстративне: Суспільне Луцьк

В умовах загальної мобілізації та воєнного стану в Україні деякі громадяни можуть отримати відстрочку від призову через проблеми зі здоров'ям або сімейні обставини. Також не підлягають мобілізації ті, хто має бронювання, оскільки працює на критично важливому підприємстві.

Нюанси бронювання

Зазвичай підприємство має право бронювати не більше 50% працівників. Кому саме надати бронь — вирішує керівництво. Не можуть отримати бронювання колишні військовослужбовці, які перебувають у резерві, ті, хто порушив військовий облік, і громадян, які мають статус "У розшуку".

Хто може отримати відстрочку

Згідно з чинним законодавством, звільнення від військового призову надають людям з інвалідністю, тим, хто виховує трьох і більше дітей або має дитину з інвалідністю, громадянам, які доглядають за недієздатними родичами. Також право на відстрочку мають батьки-одинаки й ті, хто повернувся з російського полону. Аби отримати пільгу, потрібно звернутися до ТЦК та СП, після чого перевірити, що інформація про відстрочку з'явилася в застосунку "Резерв+".

Оформлену відстрочку за певних умов можуть анулювати. Наприклад, таке може статися зі студентом, який перейшов на заочне навчання або здобув другий диплом, а також із багатодітними батьками, які ухиляються від сплати аліментів.

Нагадаємо, підприємства, які мають статус критично важливих і розташовані на прифронтових територіях, можуть забронювати всіх працівників. Зробити це можна, зокрема, на порталі "Дія".

Раніше заступник керівника Офісу президента, полковник ЗСУ Павло Паліса заявив, що мобілізацію не скасують навіть у разі припинення воєнних дій. Армія потрібна постійна ротація військовослужбовців. До того ж необхідно підтримувати на належного рівні бойову готовність.