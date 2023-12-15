Отсрочка только для беременных — Безуглая сделала громкое заявление о мобилизации женщин

Военная ВСУ Ольга. Фото: Армия.

В Украине продолжают мобилизовать военнообязанных в ряды ВСУ. При этом на сегодняшний день призыв женщин возможен только на добровольной основе.

Нардепка от "Слуги народа" Марьяна Безугла, которая в последние недели попадала в громкие скандалы, сделала еще одно неожиданное заявление.

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Об этом она написала в своем Facebook.

Женщины должны воевать наравне с мужчинами

Безуглая аргументирует свое мнение тем, что ценность жизни обоих полов одинаково важна. А единственной возможностью уклонения женщины от мобилизации должна быть беременность.

Безуглая высказалась о мобилизации женщин. Фото: скриншот

"Только беременность должна быть причиной увольнения со службы или освобождения от нее. При этом декрет может взять и женщина, и мужчина — по выбору" , — написала депутат.

Мобилизация в Украине — что известно

В то же время Украине продолжают мобилизовать мужчин на войну. Между этим, многие из тех, кто всячески пытаются избежать призыва.

Об одной из неудачных схем рассказала адвокат Кристина Очкур в телеграмм-канале "Дама в законе".

Добавим, что сейчас Верховная Рада серьезно взялась за усовершенствование процессов мобилизации и прохождения военной службы , работая над крупным законопроектом. Так, известно, что один из пунктов, который будет включен в документ, будет предоставлять отсрочку от призыва на военную службу еще одной категории военнообязанных мужчин.