Кто может получить отсрочку от мобилизации в марте 2025 года — перечень оснований

Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: ХОТЦК и СП/Facebook

Отсрочка от мобилизации — единственный законный способ, предоставляющий военнообязанному мужчине право отсрочить выполнение воинского долга во время военного положения. Конечно, для этого лицо должно иметь определенные основания, предусмотренные законом, и официально оформить освобождение от военной службы, предоставив ТЦК и СП соответствующие документы.

Кто из военнообязанных мужчин в Украине имеет право получить отсрочку от мобилизации в марте 2025 года, рассказываем далее в материале.

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Все категории граждан Украины, которые имеют право быть освобождены от призыва, определены в ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Право на отсрочку предоставляется лицам, имеющим серьезные проблемы со здоровьем, в частности инвалидность I, II, III группы.

Мужчины могут получить отсрочку из-за обучения или определенных профессий, которые имеют критически важное значение для функционирования государства. В частности, это касается медицинских работников, работников правоохранительных органов, ученых, преподавателей, а также специалистов стратегических отраслей, таких как энергетика, связь и оборонная промышленность.

Отсрочка также может предоставляться студентам и аспирантам, которые получают образование на дневной форме обучения в высших учебных заведениях.

Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: ХОТЦК и СП/Facebook

Часто украинцы оформляют освобождение от военной службы из-за семейных проблем или определенных жизненных ситуаций. Законом предусмотрен перечень семейных обстоятельств, которые являются основанием для отсрочки:

являются многодетными родителями (трое и более детей, при условии отсутствия задолженности по уплате алиментов);

родители-одиночки, которые воспитывают ребенка/детей до 18 лет (при условии, что другой родитель умер, лишен родительских прав или признан пропавшим без вести);

имеют несовершеннолетнего ребенка и мужа (жену), проходящих военную службу;

воспитывают ребенка с тяжелым заболеванием;

воспитывают ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

содержат совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

опекают ребенка в возрасте до 18 лет, который до усыновления был сиротой или лишенным родительской опеки;

заботятся о больной жене (муже), ребенке или одном из родителей или родителей супругов, нуждающихся в постоянном уходе по заключению медкомиссии;

являются опекунами лица, признанного судом недееспособным;

имеют жену (мужа) с инвалидностью I или II группы;

являются членами семьи второй степени родства и осуществляют постоянный уход за лицом с инвалидностью I или II группы (при условии отсутствия близких родственников первой степени и не более одного человека);

потеряли близкого родственника на войне (мужа, жену, сына, дочь, отца, мать, деда, бабушку, родных или полнородных или неполнородных братьев или сестер). Речь идет о пропавших без вести или тех, кто погиб во время боевых действий;

освобожденные из российского плена.

имеют близкого родственника, которому посмертно присвоено звание Герой Украины.

Важно знать, что отсрочка от мобилизации не предоставляется на бессрочное время — ее нужно продлевать в указанные сроки. Ранее мы писали, как военнообязанному в Украине правильно подать заявление на продление отсрочки.

Напомним, мы сообщали, куда нужно обращаться мужчинам, если в "Резерв+" не отображается отсрочка.

Также мы информировали, как обжаловать решение о мобилизации, которое было незаконным.