Отсрочка от мобилизации в апреле 2025 — кто может подать заявку в Резерв+

Мужчина открыл приложение Резерв+. Фото: РБК-Украина

В Украине во время действия военного положения и всеобщей мобилизации некоторые военнообязанные мужчины могут быть освобождены от военной службы. Отсрочку необходимо официально оформить, подав вместе с заявлением в ТЦК и СП соответствующие документы, подтверждающие основания для освобождения. В то же время есть отдельные категории, которые могут подать заявление в "Резерв+".

Кто из военнообязанных граждан может получить отсрочку от мобилизации через приложение "Резерв+" и как это сделать, рассказываем далее в статье.

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Получение отсрочки через "Резерв+" — кто имеет право

По официальной информации от Министерства обороны Украины, оформить отсрочку от мобилизации в приложении "Резерв+" сейчас могут следующие категории военнообязанных граждан:

студенты, аспиранты и докторанты, которые учатся на дневной или дуальной форме и не нарушают последовательность получения степени (бакалавры, магистры, аспиранты);

люди с инвалидностью, даже если у них нет пенсионного удостоверения (данные должны содержаться в Единой информационной системе социальной сферы);

многодетные родители, имеющие трех и более несовершеннолетних детей в одном браке.

На данный момент только вышеупомянутые категории имеют возможность оформить отсрочку онлайн. Другие лица, имеющие право на отсрочку, должны обращаться непосредственно в ТЦК и СП. В то же время функционал "Резерв+" постоянно расширяется. Рекомендуется следить за официальными сообщениями Минобороны о новых возможностях приложения.

Мужчина открыл приложение Резерв+. Фото: Новини.LIVE

Как оформить отсрочку в "Резерв+"

Чтобы подать заявку онлайн, нужно сделать несколько простых шагов:

Авторизоваться в приложении "Резерв+". Войти в меню, нажав оранжевый круг с тремя горизонтальными точками. Нажать "Подать запрос на отсрочку".

Далее нужно дождаться проверки системой — если вы имеете право на отсрочку, статус будет отражен в вашем электронном военно-учетном документе.

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