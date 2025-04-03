Мобілізація в Україні 2025 — чи дадуть відстрочку через вагітність дружини

Відстрочка через вагітність дружини. Колаж: Новини.LIVE

В Україні продовжується воєнний стан та загальна мобілізація через війну, яку проти нашої країни розпочала росія. У цей період військовозобов'язані чоловіки можуть бути призвані до лав ЗСУ. Водночас певні категорії мають право на відстрочку.

Чи є підставою для відстрочки від мобілізації вагітність дружини, пишуть фахівці юридичної компанії Inseinin.

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Відповідно до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", серед підстав для отримання відстрочки від призову є сімейні обставини.

Проте пункт щодо вагітності дружини відсутній. Тобто, це не є підставою для звільнення від мобілізації. Навіть якщо жінка вагітна двійнею.

Водночас є інша норма — "необхідність постійного стороннього догляду". Така підстава надає відстрочку на весь період цього догляду.

Відповідно, якщо вагітність дружини проходить з ускладненнями або супроводжується станами, що потребують постійного догляду, чоловік може претендувати на відстрочку.

Підставою для відстрочки може бути:

якщо дружина має серйозні медичні ускладнення та потребує постійного догляду;

якщо в родині вже є неповнолітні діти, які потребують догляду.

У такому випадку військовозобов'язаному варто подати заяву на відстрочку з відповідними медичними довідками та іншими документами, які підтверджують стан.

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