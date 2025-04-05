Відстрочка від мобілізації у квітні 2025 — хто може подати заявку в Резерв+

Чоловік відкрив застосунок Резерв+. Фото: РБК-Україна

В Україні під час дії воєнного стану та загальної мобілізації деякі військовозобов’язані чоловіки можуть бути звільнені від військової служби. Відстрочку необхідно офіційно оформити, подавши разом із заявою до ТЦК та СП відповідні документи, що підтверджують підстави для звільнення. Водночас є окремі категорії, які можуть подати заяву у "Резерв+".

Хто з військовозобов’язаних громадян може отримати відстрочку від мобілізації через застосунок "Резерв+" та як це зробити, розповідаємо далі у статті.

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Отримання відстрочки через "Резерв+" — хто має право

За офіційною інформацією від Міністерства оборони України, оформити відстрочку від мобілізації в застосунку "Резерв+" наразі можуть такі категорії військовозобов’язаних громадян:

студенти, аспіранти та докторанти які навчаються на денній або дуальній формі та не порушують послідовність отримання ступеня (бакалаври, магістри, аспіранти);

люди з інвалідністю, навіть якщо в них немає пенсійного посвідчення (дані мають міститися в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери);

багатодітні батьки, які мають трьох і більше неповнолітніх дітей в одному шлюбі.

На цей момент лише вищезазначені категорії мають можливість оформити відстрочку онлайн. Інші особи, які мають право на відстрочку, повинні звертатися безпосередньо до ТЦК та СП. Водночас функціонал "Резерв+" постійно розширюється. Рекомендується стежити за офіційними повідомленнями Міноборони щодо нових можливостей додатка.

Чоловік відкрив застосунок Резерв+. Фото: Новини.LIVE

Як оформити відстрочку в "Резерв+"

Щоб подати заявку онлайн, потрібно зробити кілька простих кроків:

Авторизуватися у застосунку "Резерв+". Увійти в меню, натиснувши помаранчеве коло з трьома горизонтальними крапками. Натиснути "Подати запит на відстрочку".

Далі потрібно дочекатися перевірки системою — якщо ви маєте право на відстрочку, статус буде відображено у вашому електронному військово-обліковому документі.

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