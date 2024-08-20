Острочка от мобилизации - как оформить отсрочку без военного билета

Оформление отсрочки от мобилизации. Фото: Винницкий ТЦК

Военнообязанные граждане имеют право на оформление отсрочки от мобилизации даже при отсутствии у них военных документов. Значительно важнее наличие документа, подтверждающего право гражданина на отсрочку от призыва.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации, объявленной после введения военного положения.

Военнообязанные граждане имеют право оформить отсрочку от мобилизации. Причем это можно сделать даже при отсутствии у гражданина военно-учетного документа (ВУД).

"Отсутствие ВОД не является основанием для отказа в отсрочке. По этому поводу можете не переживать", — ответил адвокат Юрий Айвазян.

Какие документы важнее ВУД

"Главное соблюдать порядок получения отсрочки и предоставить необходимый перечень подтверждающих документов", — подчеркнул юрист.

В пакет документов в первую очередь должны входить документы, удостоверяющие право военнообязанного гражданина на отсрочку — скажем, если эта отсрочка оформляется для ухода за больным человеком, военнообязанный должен предоставить справку к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией по форме, утвержденной Минздравом, или заключение врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения о необходимости постоянного ухода.