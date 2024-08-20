Відстрочка мід мобілізації - як оформити відстрочку без військового квитка

Оформлення відстрочки від мобілізації. Фото: Вінницький ТЦК

Військовозобов’язані громадяни мають право на оформлення відстрочки від мобілізації навіть за відсутності у них військових документів. Значно важливішим є наявність документу, який підтверджує право громадянина на відстрочку від призову.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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В Україні продовжується процес загальної мобілізації, оголошеної після запровадження воєнного стану.

Військовозобов’язані громадяни мають право оформити відстрочку від мобілізації. Причому це можна зробити навіть за відсутності у громадянина військово-облікового документу (ВОД).

"Відсутність ВОД не є підставою для відмови у відстрочці. З цього приводу можете не переживати", — відповів такому громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Які документи важливіші за ВОД

"Головне дотриматись порядку отримання відстрочки та надати необхідний перелік підтверджувальних документів", — підкреслив юрист.

До пакету документів у першу чергу мають входити ті документи, які засвідчують право військовозобов’язаного громадянина на відстрочку — скажімо, якщо ця відстрочка оформлюється для догляду за хворою людиною, військовозобов’язаний має надати довідку до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, затвердженою МОЗ, або висновок лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я про потребу в постійному догляді.