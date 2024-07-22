Отсрочка от мобилизации из-за инвалидности ребенка — что нужно знать перед оформлением

Мужчины в военкомате. Фото: LB.ua

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Некоторые мужчины могут получить отсрочку, в частности, в связи с инвалидностью ребенка.

Адвокат Юрий Айвазян рассказал о деталях получения и назвал срок действия.

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Айвазян отметил, что образец заявления на отсрочку можно найти в Приложении 4 Постановления КМУ №560.

Образец заявления. Фото: скриншот

Такую отсрочку по закону предоставляют на время военного положения.

В Постановлении КМУ №560 говорится, что при наличии оснований для получения отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации лично подают на имя председателя комиссии районного (городского) ТЦК и СП или его отдела заявление по форме, определенной в приложении 4, к которому прилагаются документы, подтверждающие право на отсрочку, или копии таких документов. Заявление военнообязанного подлежит обязательной регистрации.

"Отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации может оформляться с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов на основании данных, полученных из других государственных реестров или баз данных, подтверждающих, что военнообязанный имеет право на отсрочку по основаниям, определенным статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", — говорится в Постановлении.

В дальнейшем комиссия изучает полученные заявление и документы, оценивает законность оснований для предоставления отсрочки, при необходимости готовит запросы в соответствующие органы государственной власти для получения информации, подтверждающей право заявителя на отсрочку, или использует информацию из публичных электронных реестров. Комиссия обязана рассмотреть полученные на рассмотрение заявление и документы, подтверждающие право на отсрочку, в течение семи дней с даты поступления, но не позднее чем в течение следующего дня с даты получения информации на запросы в органы государственной власти.

На основании рассмотрения полученных документов комиссия принимает решение о предоставлении или отказе в предоставлении отсрочки. Решение комиссии оформляется протоколом.

"О принятом комиссией решении сообщается средствами телефонной, электронной связи или по почте заявителю не позднее чем на следующий день после принятия такого решения. В случае положительного решения военнообязанному предоставляется справка с указанием срока отсрочки", — говорится в Постановлении.

В случае отказа в предоставлении отсрочки военнообязанному сообщают в письменном виде с указанием причин отказа.

Адвокат отметил, что при ответе сообщают, что заявление рассмотрено и предлагают явиться в ТЦК лично.

Напомним, в Черновцах мужчина обратился в суд с иском против ТЦК и СП из-за отказа в предоставлении отсрочки по призыву во время мобилизации. Истец считает действия работников военкомата противоправными.

Также близкие родственники погибших на войне военнослужащих имеют право на отсрочку от мобилизации в особый период. Документы, необходимые для оформления отсрочки, следует взять в воинской части, где служил погибший.