Відстрочка від мобілізації через інвалідність дитини — що потрібно знати перед оформленням

Чоловіки у військкоматі. Фото: LB.ua

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Деякі чоловіки можуть отримати відстрочку, зокрема, у зв'язку з інвалідністю дитини.

Адвокат Юрій Айвазян розповів деталі отримання та назвав термін дії.

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Айвазян зазначив, що зразок заяви на відстрочку можна знайти в Додатку 4 Постанови КМУ №560.

Зразок заяви. Фото: скриншот

Таку відстрочку по закону надають на час воєнного стану.

У Постанові КМУ №560 йдеться, що за наявності підстав для одержання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації особисто подають на ім’я голови комісії районного (міського) ТЦК і СП або його відділу заяву за формою, визначеною у додатку 4, до якої додаються документи, що підтверджують право на відстрочку, або копії таких документів. Заява військовозобов’язаного підлягає обов’язковій реєстрації.

"Відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації може оформлятися за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів на підставі даних, отриманих з інших державних реєстрів або баз даних, які підтверджують, що військовозобов’язаний має право на відстрочку з підстав, визначених статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", — йдеться у Постанові.

Надалі комісія вивчає отримані заяву та документи, оцінює законність підстав для надання відстрочки, за потреби готує запити до відповідних органів державної влади для отримання інформації, що підтверджує право заявника на відстрочку, або використовує інформацію з публічних електронних реєстрів. Комісія зобов’язана розглянути отримані на розгляд заяву та документи, що підтверджують право на відстрочку, протягом семи днів з дати надходження, але не пізніше ніж протягом наступного дня від дати отримання інформації на запити до органів державної влади.

На підставі розгляду отриманих документів комісія ухвалює рішення про надання або відмову у наданні відстрочки. Рішення комісії оформляється протоколом.

"Про прийняте комісією рішення повідомляється засобами телефонного, електронного зв’язку або поштою заявнику не пізніше ніж на наступний день після ухвалення такого рішення. У разі позитивного рішення військовозобов’язаному надається довідка із зазначенням строку відстрочки", — йдеться у Постанові.

У разі відмови у наданні відстрочки військовозобов’язаному повідомляють письмово із зазначенням причин відмови.

Адвокат зазначив, що при відповіді повідомляють, що заява розглянута та пропонують з'явитись до ТЦК особисто.

Нагадаємо, у Чернівцях чоловік звернувся до суду з позовом проти ТЦК та СП через відмову у наданні відстрочки за призовом під час мобілізації. Позивач вважає дії працівників військкомату протиправними.

Також близькі родичі загиблих на війні військових мають право на відстрочку від мобілізації в особливий період. Документи, потрібні для оформлення відстрочки, треба взяти у військовій частини, де служив загиблий.