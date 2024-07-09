Могут ли мобилизовать человека, против которого возбуждено уголовное дело

Судебное заседание. Фото: УНИАН

Формально украинское законодательство не признает права на отсрочку для граждан, являющихся фигурантами уголовного дела. Но фактически при рассмотрении дела в суде такого военного обязанного могут не мобилизовать.

Об этом на портале b2bconsult написали юристы Юрий и Ольга Лещуки.

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Отсрочка для фигурантов уголовного дела

Отвечая на вопрос гражданина, могут ли его мобилизовать в ситуации с возбуждением против него уголовного дела, юристы подчеркнули, что формально причин отказать в мобилизации в такой ситуации не существует.

"Среди перечня (оснований для отсрочки. — Ред.) отсутствуют основания получения отсрочки для лиц, которым сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения или обвиняемых", — говорится в ответе.

Что делать военнообязанному

Впрочем, подчеркнули юристы, в некоторых случаях, когда проходило активное рассмотрение уголовного дела, его фигуранты или ключевые свидетели не мобилизовывались.

"Для возможности "отсрочить" мобилизацию вам необходимо предоставить в ТЦК информацию из суда, прокурора или следователя в подтверждение того, что происходит рассмотрение дела в суде и что у вас есть статус обвиняемого", — пояснили юристы.

Они добавили, что официально это все равно не дает права на отсрочку, но фактически повестка некоторое время не будет вручаться.

Напомним, по словам заместителя министра юстиции Украины Елены Высоцкой, в Украине можно мобилизовать еще около 27 тысяч осужденных. В настоящее время в тюрьмах содержатся около 42 тысяч человек.

Ранее командир батальона 3-й отдельной штурмовой бригады Дмитрий Кухарчук рассказал, к каким последствиям может привести мобилизация заключенных. По его мнению, случаев самовольного ухода от части и дезертирства избежать не удастся.