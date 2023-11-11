Отсрочка от мобилизации – имеют ли на нее право родственники погибших гражданских

В Украине идет мобилизация. Фото: Вечерний Киев

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. Среди категории граждан, имеющих право на отсрочку, родственники погибших или пропавших без вести военных. Кроме того, такое право также имеют близкие родственники гражданских, пропавших без вести во время войны.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на Министерство обороны Украины и Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной рады.

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Кто имеет право на отсрочку:

Право на отсрочку от призыва разных категорий лиц определено в законе "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Как отметили Минобороны и Комитет нацбезопасности, закон не уточняет, кем должны быть погибшие или исчезнувшие люди (военными или гражданскими), чтобы их родные имели право на отсрочку.

В частности, в девятом абзаце части третьей статьи 23 Закона говорится:

"Призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период не подлежат женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести при осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения", — указано в сообщении.

Между тем в Минобороны сообщили: "Департаментом поддерживается позиция Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки по поднятому вопросу. В частности, указанная норма Закона не содержит ограничений относительно того, к какой категории (военных или гражданских) должны принадлежать погибшие и пропавшие". без вести близкие родственники женщин и мужчин, чтобы на них распространялось действие абзаца девятого части третьей статьи 23 Закона", — говорят в МОУ.

Между тем напомним, что в Ивано-Франковской области уклоняющийся заявил, что не идет воевать из-за взглядов на жизнь без насилия и крови. Суд пожалел обвиняемого и назначил ему условный срок вместо тюрьмы.