Мобилизация в Украине — можно ли получить отсрочку, если брат служит в ВСУ

Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: Facebook/ЧОТЦК и СП

Из-за вооруженной агрессии страны-террористки россии в Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. Военнообязанных граждан призывают в ряды ВСУ для защиты государства от оккупантов. Но даже в этот период есть мужчины, которые имеют отсрочку от мобилизации на военную службу.

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Могут ли рассчитывать на отсрочку мужчины, чьи братья или сестры служат в Вооруженных силах Украины, рассказываем далее в материале.

Так, правила касательно отсрочки от военной службы определяет Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Ст. 23 этого документа содержит перечень оснований, освобождающих от призыва.

Поэтому, согласно действующему украинскому законодательству, родственные связи, включая службу родных братьев или сестер в Вооруженных Силах, не дают оснований для автоматической отсрочки от мобилизации.

Следовательно, даже если ваш родной брат военнослужащий, это не освобождает вас от мобилизации, если вы военнообязанный и не имеете бронирования или отсрочки по другим обстоятельствам предусмотренным вышеупомянутым законом.

Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: ХОТЦК и СП/Facebook

В то же время та же ст. 23 ч. 4 абз. 3 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации" определяет, что мобилизации не подлежат военнообязанные женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать или родной (полнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести при осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения.

Ранее мы сообщали, можно ли получить отсрочку при наличии родителей-пенсионеров.

Напомним, мы информировали, как оформить отсрочку мужу военнослужащей.

Также мы писали, можно ли подавать документы на отсрочку дважды.