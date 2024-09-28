Через 90 дней отсрочка от мобилизации прекращает действовать и ее нужно продлить

Отсрочка от мобилизации действует 90 дней — есть важный нюанс, чтобы ее продлить
По всей Украине отсрочки от мобилизации действуют максимум 90 дней. Однако, на сегодняшний день все подобные документы остаются в силе до 9 ноября, после чего потребуется их продление.
Об этом "Суспільному" сообщил представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин.
Как продлить отсрочку от мобилизации
По его словам, максимальный срок отсрочки составляет 90 дней. Однако, если гражданин получил отсрочку, например, в сентябре или октябре, она будет действовать до 9 ноября, однако есть важный нюанс.
"Мужчины заново будут оформлять отсрочку, или она продлится через единый государственный реестр. Но это не происходит автоматически — мужчина должен сам заниматься этим процессом. Отсрочка — это в первую очередь в интересах военнообязанного", — рассказал Роман Истомин.
Для продления срока действия отсрочки военнообязанный подает на рассмотрение комиссии заявление в бумажной или электронной форме, в частности, через приложение "Резерв+". В случае продления срока мобилизации проверка оснований на отсрочку осуществляется с помощью единого государственного реестра призывников и резервистов.
Если невозможно провести проверку через реестр, ТЦК и СП уведомляют необходимые службы для предоставления документов. В случае отказа комиссии по предоставлению отсрочки, военный призывник будет направлен на медицинское обследование для определения пригодности к службе.
Напомним, мы объясняли, чем мобилизационное распоряжение отличается от обычной повестки.
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