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Отсрочка от мобилизации действует 90 дней — есть важный нюанс, чтобы ее продлить

28 сентября 2024 01:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Через 90 дней отсрочка от мобилизации прекращает действовать и ее нужно продлить
Мобилизированные бойцы ВСУ. Иллюстративное фото: УНИАН
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

По всей Украине отсрочки от мобилизации действуют максимум 90 дней. Однако, на сегодняшний день все подобные документы остаются в силе до 9 ноября, после чего потребуется их продление.

Об этом "Суспільному" сообщил представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин.

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По его словам, максимальный срок отсрочки составляет 90 дней. Однако, если гражданин получил отсрочку, например, в сентябре или октябре, она будет действовать до 9 ноября, однако есть важный нюанс.

"Мужчины заново будут оформлять отсрочку, или она продлится через единый государственный реестр. Но это не происходит автоматически — мужчина должен сам заниматься этим процессом. Отсрочка — это в первую очередь в интересах военнообязанного", — рассказал Роман Истомин.

Для продления срока действия отсрочки военнообязанный подает на рассмотрение комиссии заявление в бумажной или электронной форме, в частности, через приложение "Резерв+". В случае продления срока мобилизации проверка оснований на отсрочку осуществляется с помощью единого государственного реестра призывников и резервистов.

Если невозможно провести проверку через реестр, ТЦК и СП уведомляют необходимые службы для предоставления документов. В случае отказа комиссии по предоставлению отсрочки, военный призывник будет направлен на медицинское обследование для определения пригодности к службе.

Напомним, мы объясняли, чем мобилизационное распоряжение отличается от обычной повестки.

Также мы писали, в каких ситуациях возможна отсрочка после мобилизационного распоряжения.

ВСУ мобилизация война в Украине отсрочка ТЦК и СП военнообязанные

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