ЦПАУ отказывает в отсрочке от мобилизации — в ТЦК дали совет

Оформление документов воинского учета. Иллюстративное фото: УНИАН

В Украине с 1 ноября действует обновленный порядок оформления отсрочки от мобилизации, согласно которому граждане могут подать документы через Центры предоставления административных услуг. В случае отказа ЦПАУ в приеме документов, необходимо внимательно зафиксировать причины, поскольку безосновательно отказывать не имеют права, а после этого — устранить несоответствия.

Об этом сообщил начальник отдела учета Ровенского ТЦК и СП Александр Бодин в комментарии "Армия FM".

Советы ТЦК относительно действий при отказе

Александр Бодин объяснил, как действовать военнообязанным гражданам, если в Центре предоставления административных услуг (ЦПАУ) отказывают в приеме документов для оформления или продления отсрочки.

Главный совет — не паниковать, а зафиксировать причины отказа. Бодин подчеркнул, что отказ не может быть безосновательным:

"Если отказали, значит, есть какие-то веские причины. Их нужно записать и привести документы в соответствие или устранить несоответствия, которые указаны", — пояснил он.

Александр Бодин отметил, что часть несоответствий граждане могут устранить самостоятельно. Например, если заявитель не указал свой электронный адрес, ЦПАУ не примет документы. После регистрации электронной почты можно подавать документы повторно.

В случаях, когда замечания или несоответствия касаются воинского учета, представитель ТЦК и СП советует обратиться в Территориальный центр комплектования по месту учета. После устранения всех замечаний, пакет документов следует повторно подать в ЦНАП.

Детали новой процедуры

Новая процедура оформления отсрочки, которая заработала с 1 ноября, предусматривает автоматизацию процесса. Благодаря сочетанию реестров с системой "Оберіг" военнообязанным больше не нужно каждые три месяца собирать справки для ТЦК, что упрощает процесс для многих категорий, в частности студентов или многодетных лиц.

Напомним, в Украине автоматически продлевают отсрочки для некоторых категорий военнообязанных. В частности, речь идет о мужчинах, которые работают в сфере образования.

Также мы ранее писали о том, является ли достаточным основанием для отсрочки инвалидность родителей.