Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Отсрочка от мобилизации — как действовать при отказе ЦПАУ

Отсрочка от мобилизации — как действовать при отказе ЦПАУ

Ua ru
Дата публикации 7 ноября 2025 01:30
обновлено: 01:19
ЦПАУ отказывает в отсрочке от мобилизации — в ТЦК дали совет
Оформление документов воинского учета. Иллюстративное фото: УНИАН

В Украине с 1 ноября действует обновленный порядок оформления отсрочки от мобилизации, согласно которому граждане могут подать документы через Центры предоставления административных услуг. В случае отказа ЦПАУ в приеме документов, необходимо внимательно зафиксировать причины, поскольку безосновательно отказывать не имеют права, а после этого — устранить несоответствия.

Об этом сообщил начальник отдела учета Ровенского ТЦК и СП Александр Бодин в комментарии "Армия FM".

Реклама
Читайте также:

Советы ТЦК относительно действий при отказе

Александр Бодин объяснил, как действовать военнообязанным гражданам, если в Центре предоставления административных услуг (ЦПАУ) отказывают в приеме документов для оформления или продления отсрочки.

Главный совет — не паниковать, а зафиксировать причины отказа. Бодин подчеркнул, что отказ не может быть безосновательным:

"Если отказали, значит, есть какие-то веские причины. Их нужно записать и привести документы в соответствие или устранить несоответствия, которые указаны", — пояснил он.

Александр Бодин отметил, что часть несоответствий граждане могут устранить самостоятельно. Например, если заявитель не указал свой электронный адрес, ЦПАУ не примет документы. После регистрации электронной почты можно подавать документы повторно.

В случаях, когда замечания или несоответствия касаются воинского учета, представитель ТЦК и СП советует обратиться в Территориальный центр комплектования по месту учета. После устранения всех замечаний, пакет документов следует повторно подать в ЦНАП.

Детали новой процедуры

Новая процедура оформления отсрочки, которая заработала с 1 ноября, предусматривает автоматизацию процесса. Благодаря сочетанию реестров с системой "Оберіг" военнообязанным больше не нужно каждые три месяца собирать справки для ТЦК, что упрощает процесс для многих категорий, в частности студентов или многодетных лиц.

Напомним, в Украине автоматически продлевают отсрочки для некоторых категорий военнообязанных. В частности, речь идет о мужчинах, которые работают в сфере образования.

Также мы ранее писали о том, является ли достаточным основанием для отсрочки инвалидность родителей.

военный учет ЦПАУ мобилизация ТЦК и СП военнообязанные
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации