ЦНАП відмовляє у відстрочці від мобілізації — у ТЦК дали пораду

В Україні з 1 листопада діє оновлений порядок оформлення відтермінування від мобілізації, згідно з яким громадяни можуть подати документи через Центри надання адміністративних послуг. У разі відмови ЦНАПу у прийомі документів, необхідно уважно зафіксувати причини, оскільки безпідставно відмовляти не мають права, а після цього — усунути невідповідності.

Про це повідомив начальник відділу обліку Рівненського ТЦК та СП Олександр Бодін у коментарі "Армія FM".

Поради ТЦК щодо дій при відмові

Олександр Бодін пояснив, як діяти військовозобов'язаним громадянам, якщо в Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП) відмовляють у прийомі документів для оформлення або продовження відстрочки.

Головна порада — не панікувати, а зафіксувати причини відмови. Бодін підкреслив, що відмова не може бути безпідставною:

"Якщо відмовили, значить, є якісь вагомі причини. Їх потрібно записати і привести документи у відповідність або усунути невідповідності, які вказані", — пояснив він.

Олександр Бодін зазначив, що частину невідповідностей громадяни можуть усунути самостійно. Наприклад, якщо заявник не вказав свою електронну адресу, ЦНАП не прийме документи. Після реєстрації електронної пошти можна подавати документи повторно.

У випадках, коли зауваження або невідповідності стосуються військового обліку, представник ТЦК та СП радить звернутися до Територіального центру комплектування за місцем обліку. Після усунення всіх зауважень, пакет документів слід повторно подати до ЦНАПу.

Деталі нової процедури

Нова процедура оформлення відстрочки, яка запрацювала з 1 листопада, передбачає автоматизацію процесу. Завдяки поєднанню реєстрів з системою "Оберіг" військовозобов'язаним більше не потрібно кожні три місяці збирати довідки для ТЦК, що спрощує процес для багатьох категорій, зокрема студентів або багатодітних осіб.

Нагадаємо, в Україні автоматично продовжують відстрочки для деяких категорій військовозобов'язаних. Зокрема, йдеться про чоловіків, які працюють у сфері освіти.

Також ми раніше писали про те, чи є достатньою підставою для відстрочки інвалідність батьків.