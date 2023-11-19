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Отсрочка от мобилизации – какие документы нужны, чтобы получить

19 ноября 2023 05:17
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Отсрочка от мобилизации – какие документы нужны, чтобы получить
Военный ВСУ целится из автомата. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Несмотря на общую мобилизацию, которой подпадают мужчины от 18 до 60 лет, есть категории лиц, которых нельзя призвать. Речь идет о военнообязанных, имеющих отсрочку от призыва, для получения которой должны быть определенные основания и документы.

Об этом сообщает finance.ua.

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Как получить отсрочку от мобилизации

Отмечается, что для получения отсрочки от мобилизации должны быть не только соответствующие основания, связанные со здоровьем, семьей и т.д., но и документы, служащие доказательством, что вы действительно не подлежите призыву. Их следует прикрепить к заявлению об отсрочке.

Заявление об отсрочке подается в ТЦК и СП по месту военного учета или призыва. Можно подать заявление при получении повестки или получения отметки в военно-учетных документах для выезда за границу.

Какие документы нужны для получения отсрочки от мобилизации

Так, к заявлению нужно прикрепить документы, являющиеся доказательством отсрочки:

  • медицинские справки,
  • заключение МСЭКа,
  • свидетельство о рождении ребенка,
  • медицинские документы, подтверждающие состояние здоровья родственников и т.п.

Заявление регистрируется во входном журнале, после чего комиссия, созданная на базе ТЦК и СП, рассматривает его. Для получения выписки из протокола, содержащего данные лица, подавшего заявление на отсрочку, следует обращаться в книгу протоколов.

"Получить отсрочку от призыва можно только до момента обретения статуса военнослужащего. После зачисления в личный состав воинской части вы не сможете подать заявление об отсрочке, даже если для этого есть основания", — добавили в издании.

Напомним, что еще одну категорию украинцев освободили от мобилизации. Известно, кто получил право на отсрочку.

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