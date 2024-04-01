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Отсрочка от мобилизации — какой набор документов нужно иметь

1 апреля 2024 08:15
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Отсрочка от мобилизации — какой набор документов нужно иметь
Военнообязанный проходит медицинскую комиссию. Фото: informator.ua
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Во время общей мобилизации в Украине есть определенная категория людей, которые все же могут получить отсрочку. Для этого необходимо иметь основания для отсрочки службы, собрать определенный пакет документов и написать заявление.

Кто может получить отсрочку и какие документы для этого нужны рассказали Факты ICTV, ссылаясь на юриста Ростислава Кравца.

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Кто может получить отсрочку от мобилизации

Подать заявление на отсрочку от мобилизации могут лица, имеющие для этого определенные основания, например состояние здоровья, обучения или другие личные обстоятельства, которые теперь делают невозможным военную службу.

Так, военнообязанное лицо может получить отсрочку при наличии у него жены (супруга) из лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (супруга) из лиц с инвалидностью I или II группы при условии, что такие лица с инвалидностью не имеют других трудоспособных лиц, обязанных в соответствии с законом содержать их.

Кроме того, это возможно, если родители содержат совершеннолетнюю дочь или сына, продолжающих обучение.

"Согласно Семейному кодексу ст.199, если совершеннолетние дочь или сын продолжают обучение и в связи с этим нуждаются в материальной помощи, то родители обязаны содержать их до достижения ими 23 лет, при условии, что они могут оказывать материальную помощь", — объяснил Кравец.

Он подчеркнул, что если ребенок достиг 18-летнего возраста, это не означает, что родители теряют право получить отсрочку от мобилизации.

Как получить отсрочку от мобилизации

Для того чтобы получить отсрочку от мобилизации необходимо подать письменное обращение в ТЦК и СП. Это нужно сделать самостоятельно по месту учета, ведь при вручении повестки ТЦК редко учитывают приведенные обстоятельства. Соответствующее заявление должно быть нотариально заверенным, где указывается причина, дающая право на отсрочку от мобилизации.

Юрист также рассказал, если человек получил повестку на отправку, первое, что нужно сделать, — сразу подать рапорт об увольнении руководителю ТЦК, в котором указать причину.

Какие документы нужны для отсрочки от мобилизации

Прежде всего, нужно написать заявление, которое составляется в произвольном порядке, однако должно быть должным образом обосновано, со ссылкой на законодательство и добавлением подтверждающих документов. Также к ней следует прикрепить все соответствующие документы. Они могут быть разными, в зависимости от основания для отсрочки, однако предпочтительно это должны быть:

  • справка МСЭК и пенсионное удостоверение — в случае инвалидности;
  • студенческий билет и контракт — в случае, если лицо является студентом и учится;
  • свидетельство о рождении детей;
  • решение суда, если это касается содержания троих и более детей или самостоятельного воспитания ребенка.

После подачи всех необходимых документов отсрочка предоставляется на срок, который зависит от обстоятельств, которые ее обусловили.

Напомним, недавно народный депутат Украины и военный Роман Лозинский рассказал, что согласно новому законопроекту часть государственных служащих и правоохранителей потеряют право на отсрочку от мобилизации.

Также известно, что в Украине с 1 апреля начинается весенний призыв. Есть категории людей, которые имеют отсрочку от службы в армии, в том числе многодетные родители.

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