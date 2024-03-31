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Хто втратить право на відстрочку згідно з новим законопроєктом — нардеп дав відповідь

31 березня 2024 14:59
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Хто втратить право на відстрочку згідно з новим законопроєктом — нардеп дав відповідь
Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: ТЦК та СП/Facebook
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Народний депутат України та військовий Роман Лозинський розповів, хто втратить відстрочку від мобілізації згідно з новим законопроєктом. Зокрема, йдеться про частину державних службовців та правоохоронців.

Про це Роман Лозинський розповів в інтерв'ю Radio NV у неділю, 31 березня.

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Хто втратить відстрочку від мобілізації

"Дуже багато категорій втратили відстрочки. Зокрема, це частина державних службовців різних рангів, різних структур. Представники сфери правоохоронних органів, таких як ДБР. Ці рішення нині прийняті. Це потенційно декілька сотень тисяч людей, із розрахунків, які звучали на засіданнях Комітету. Яким буде фінальне рішення Комітету, я зараз не готовий сказати. Зараз ці блоки будуть підсумовувати, і можливі ще певні зміни", — заявив Лозинський.

Він розповів, що поріг для мобілізації становитиме 25 років. За словами нардепа, ідея прив’язати бронювання від мобілізації до рівня зарплати та сплачених податків не була підтримана комітетом Ради.

"Була така пропозиція, на мою думку, абсолютно абсурдна, яка сіє ще більше нерівності в нашій країні. Бо не села та сільські території повинні воювати, а всі українці й ті, хто в містах мають вищі зарплати. Це не вплине суттєво на економіку, ми вже в цьому переконані, були відповідні розрахунки. Тому таке рішення комітет не підтримав — певної межі, з якої в тебе настає бронь від мобілізації за рахунок твоєї заробітної плати. Це рішення було відхилено, і я вважаю, це правильно", — розповів Лозинський.

Нагадаємо, в Україні з понеділка, 1 квітня, розпочинається весняний призов. Існують категорії громадян, які мають відстрочку від служби в армії, зокрема багатодітні батьки.

Також інколи виникають ситуації, коли військовослужбовець втрачає військовий квиток. Згідно із законом України, за це передбачена відповідальність.

українці
Україна
нардепи
мобілізація
відстрочка
Роман Лозинський

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