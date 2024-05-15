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Отсрочка от мобилизации — юрист рассказал о возрастных ограничениях для студентов

15 мая 2024 23:20
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Отсрочка от мобилизации — юрист рассказал о возрастных ограничениях для студентов
Студенты готовятся к занятиям. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Юрист Дмитрий Дончак заявил, что новый закон определяет лица, не подлежащие мобилизации. К ним относятся и студенты, обучающиеся на дневной или дуальной форме, однако возрастных ограничений в отношении соискателей образования, имеющих право на отсрочку, закон не предусматривает.

Об этом Дмитрий Дончак сообщил на онлайн-сервисе B2BConsult в ответ на запрос во вторник, 7 мая.

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Какие студенты имеют право на отсрочку

Юрист отметил, что согласно новому закону, который вступает в силу 18 мая, не призовут на военную службу военнообязанных — соискателей профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, которые учатся на дневной или дуальной форме и получают уровень образования выше ранее полученного, а также докторанты и лица, зачисленные на обучение в интернатуру.

"Как видим, в указанной норме законодательства вообще отсутствует указание предельного возраста таких соискателей образования", — пояснил Дончак.

Таким образом, студент-мужчина любого возраста может рассчитывать на отсрочку, если получаемый им уровень образования выше полученного ранее.

Напомним, что согласно новому закону о мобилизации, студенты-мужчины смогут выезжать за границу во время войны. Известно, какие правила пересечения границы будут действовать для таких студентов.

Также мы писали, что экс-спикер Генштаба Вооруженных сил Украины, военный эксперт Владислав Селезнев сделал прогнозы по мобилизации. По его словам, по всей вероятности, в ряды армии попадет каждый десятый мужчина призывного возраста.

закон
студенты
мобилизация
война в Украине
отсрочка
юрист

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