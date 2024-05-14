Виїзд за кордон 2024 — як українським студентам виїхати на навчання під час війни

Перевірка документів у чоловіка на кордоні. Фото: ДПСУ

Відповідно до нового закону про мобілізацію, який почне діяти в Україні вже 18 травня 2024 року, виїжджати за кордон під час війни зможуть студенти-чоловіки. Але тільки на навчання за програмами академічної мобільності.

Які діятимуть правила перетину кордону для студентів-чоловіків, повідомляє Урядовий портал.

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Так, якщо раніше під час воєнного стану на навчання за кордон могли виїжджати лише студенти-жінки, то тепер таке право мають й студенти-чоловіки.

Для цього мають бути дотримані наступні умови:

вік від 18 до 22 років;

не підлягати призову на військову службу під час мобілізації;

навчатися на денній формі в українських ВНЗ;

здобувати ступінь бакалавра будь-якої спеціальності або магістра медичного, фармацевтичного чи ветеринарного напрямку;

бути учасником академічної мобільності строком на один семестр.

Перевірка документів у чоловіка на кордоні. Фото: ДПСУ

Які необхідно мати документи для виїзду з України на навчання?

У студентів, які відповідають вищеперерахованим критеріям, мають обов'язково бути такі документи:

е-квиток студента;

засвідчена копія договору з іноземним університетом;

військово-обліковий документ;

довідка від українського ВНЗ про направлення на навчання за кордон.

Крім цього, у документах повинні бути зазначені:

підстави співробітництва;

термін навчального семестру;

відсутність негативних оцінок чи перескладань за останні два семестри.

А ще студенти мають показати підтвердження достатнього рівня знання мови, якою викладають в іноземному університеті.

Раніше ми писали, чи можна чоловікам вступити до університету без військового квитка.

Нагадаємо, ми повідомляли, чи зможуть виїхати за кордон вчителі, якщо матимуть відстрочку від ТЦК.

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