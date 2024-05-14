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Українським студентам дозволили виїжджати за кордон — що для цього треба

14 травня 2024 22:54
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Виїзд за кордон 2024 — як українським студентам виїхати на навчання під час війни
Перевірка документів у чоловіка на кордоні. Фото: ДПСУ
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Відповідно до нового закону про мобілізацію, який почне діяти в Україні вже 18 травня 2024 року, виїжджати за кордон під час війни зможуть студенти-чоловіки. Але тільки на навчання за програмами академічної мобільності.

Які діятимуть правила перетину кордону для студентів-чоловіків, повідомляє Урядовий портал

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Так, якщо раніше під час воєнного стану на навчання за кордон могли виїжджати лише студенти-жінки, то тепер таке право мають й студенти-чоловіки. 

Для цього мають бути дотримані наступні умови: 
  • вік від 18 до 22 років;
  • не підлягати призову на військову службу під час мобілізації;
  • навчатися на денній формі в українських ВНЗ;
  • здобувати ступінь бакалавра будь-якої спеціальності або магістра медичного, фармацевтичного чи ветеринарного напрямку;
  • бути учасником академічної мобільності строком на один семестр.
Виїзд за кордон 2024 — як українським студентам виїхати на навчання під час війни
Перевірка документів у чоловіка на кордоні. Фото: ДПСУ
Які необхідно мати документи для виїзду з України на навчання?

У студентів, які відповідають вищеперерахованим критеріям, мають обов'язково бути такі документи:

  • е-квиток студента;
  • засвідчена копія договору з іноземним університетом;
  • військово-обліковий документ;
  • довідка від українського ВНЗ про направлення на навчання за кордон.

Крім цього, у документах повинні бути зазначені:

  • підстави співробітництва;
  • термін навчального семестру;
  • відсутність негативних оцінок чи перескладань за останні два семестри.

А ще студенти мають показати підтвердження достатнього рівня знання мови, якою викладають в іноземному університеті. 

Раніше ми писали, чи можна чоловікам вступити до університету без військового квитка

Нагадаємо, ми повідомляли, чи зможуть виїхати за кордон вчителі, якщо матимуть відстрочку від ТЦК.

Також ми інформували, чи випустять за кордон заброньованих українців 2024 року.

війна
закон
студенти
навчання
мобілізація
закордон

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