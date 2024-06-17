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Отсрочка при наличии родителей-пенсионеров — возможно ли это

17 июня 2024 20:24
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Причины для отсрочки от мобилизации, являются ли родители-пенсионеры фактором для отказа от призыва
Мать-пенсионерка со взрослым сыном. Фото: "Дзен"
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Военнообязанные могут получить отсрочку от мобилизации по уходу за родителями-пенсионерами. Но только при наличии у родителей инвалидности I или II группы или официально удостоверенной необходимости в постоянном уходе.

Об этом написали на портале "Юристи.UA" адвокаты Сергей Айвазян и Андрей Карпенко.

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Уход за родителями — достаточная причина для отсрочки?

В ходе процесса мобилизации в особый период часть военнообязанных граждан Украины имеет право на отсрочку.

Речь идет, в частности, об отсрочке по уходу за родителями в преклонном возрасте. Но, как объяснили юристы, в этой ситуации есть несколько важных нюансов.

Что об этом говорит закон

Отвечая на вопрос военнообязанного о возможности отсрочки от мобилизации по уходу за 72-летней матерью-пенсионеркой, Юрий Айвазян подчеркнул — такое возможно, но только при наличии у матери инвалидности I или II группы.

"Или у нее есть потребность в постоянном уходе", — добавил адвокат.

Относительно отсрочки вообще при наличии одинокой матери пенсионного возраста, то, как подчеркнул другой юрист, Андрей Карпенко — "вы не имеете права на отсрочку от мобилизации".

Напомним, что, несмотря на продолжающуюся в Украине мобилизацию, некоторые категории имеют право на отсрочку. В частности, те граждане, которые осуществляют уход за одним из родителей с инвалидностью. В таком случае для получения отсрочки необходимо обязательно подтвердить, что они являются единственным ребенком в семье.

Добавим, Новини.LIVE писали, могут ли мобилизовать мужчин, которые самостоятельно воспитывают детей.

родители
военнообязанные
отсрочка
мобилизация
война в Украине
дети

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