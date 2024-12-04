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Отсрочка при наличии штрафа от ТЦК — возможно ли получить

4 декабря 2024 02:30
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор
Мобилизация в Украине — можно ли получить отсрочку, если получил штраф от ТЦК
Военнообязанные в территориальном центре комплектования. Фото: ЖОТЦК и СП/Facebook
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор

Военнообязанные мужчины в Украине имеют право на отсрочку от призыва на военную службу даже во время военного положения и всеобщей мобилизации. Однако бывают случаи, когда лицо, которое может оформить отсрочку, получило штраф от ТЦК и СП за нарушение военного учета.

Возможно ли получить освобождение от мобилизации в таком случае, рассказала адвокат Лидия Карплюк в комментарии РБК-Украина.

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Как отметила правозащитница, порядок проведения призыва граждан на военную службу, утвержденный постановлением Кабмина №560, который регламентирует вопрос оформления отсрочки, не содержит норм, запрещающих рассмотрение документов на отсрочку в случае уплаты или неуплаты штрафа от ТЦК.

 

Мобилизация в Украине – можно ли получить отсрочку, если получил штраф от ТЦК
Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: ООТЦК и СП/Facebook

Адвокат объяснила, что комиссия анализирует именно поданные заявление и документы, удостоверяющие основания для предоставления отсрочки.

Также при необходимости она может использовать данные из публичных электронных реестров или делать запрос в соответствующие органы государственной власти для получения необходимой информации относительно отсрочки.

"То есть проверяются документы, подтверждающие право на отсрочку, а не наличие задолженностей по уплате штрафов за административные правонарушения", — резюмировала Лидия Карплюк.

Ранее мы говорили, что делать, если ТЦК отказался принимать документы на отсрочку от мобилизации.

Напомним, мы писали, при каких условиях отсрочку от призыва могут аннулировать.

Также рекомендуем узнать, какая существенная разница между отсрочкой и бронированием от мобилизации.

военный учет мобилизация отсрочка ТЦК и СП военнообязанные

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