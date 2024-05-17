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Отсрочка по новому закону — какие госслужащие и силовики имеют на нее право

17 мая 2024 01:15
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Отсрочка по новому закону — какие госслужащие и силовики имеют на нее право
Военнообязанные украинцы в ТЦК. Фото: ЖОТЦК и СП/Facebook
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Вступающий в силу 18 мая закон о мобилизации определяет новые категории лиц, имеющих право на отсрочку от военной службы. К ним относятся некоторые государственные служащие и силовики.

Об этом сообщает ТСН.ua в пятницу, 10 мая.

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К категориям госслужащих и силовиков, которые могут рассчитывать на отсрочку от мобилизации, относятся:

  • руководители министерств и их заместители;
  • руководители государственных органов, органов государственного управления, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины;
  • народные депутаты Украины и АР Крым;
  • судьи, судьи Конституционного суда Украины, члены Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины, руководитель Службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия, его заместитель и дисциплинарные инспекторы ВРП;
  • уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека;
  • руководитель и другие члены Счетной палаты Украины;
  • работники органов военного управления (органов управления), воинских частей (подразделений) Министерства обороны, ВСУ, Государственной специальной службы транспорта, Государственной службы спецсвязи и защиты информации, СБУ, Службы внешней разведки, Нацгвардии, Госпогранслужбы, Управления госохраны, аппарата Министерства внутренних дел;
  • дипломатические служащие Министерства иностранных дел Украины, занимающие дипломатические должности;
  • лица, имеющие дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла и эксперты учреждений экспертной службы Министерства внутренних дел;
  • госслужащие, которые готовят выводы к проектам нормативно правовых актов, проводят их профессиональную, научную, юридическую экспертизу или экспертизу принятых нормативно правовых актов;
  • госслужащие, непосредственно выполняющие функции по обеспечению кибербезопасности, киберзащиты и безопасности информационных технологий, работы по разработке программного обеспечения, администрированию баз данных, внедрению и поддержке новейших информационно-коммуникационных технологий в органах, обеспечивающих деятельность президента Украины, Рады и Кабинета министров.

Напомним, что также известны категории военнообязанных мужчин, которые лишатся права на отсрочку от военной службы согласно новому закону о мобилизации. Однако народный депутат Роман Костенко рассказал, что бывают случаи мобилизации людей, имеющих право на отсрочку.

закон
мобилизация
война в Украине
отсрочка
війна
госслужащие

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