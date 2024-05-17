Відстрочка за новим законом — які держслужбовці та силовики мають на неї право

Військовозобов'язані українці в ТЦК. Фото: ЖОТЦК та СП/Facebook

Закон про мобілізацію, який набирає чинності 18 травня, визначає нові категорії осіб, які мають право на відстрочку від військової служби. До них належать деякі державні службовці та силовики.

Про це повідомляє ТСН.ua у п'ятницю, 10 травня.

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До категорій держслужбовців та силовиків, які можуть розраховувати на відстрочку від мобілізації, належать:

очільники міністерств та їхні заступники;

очільники державних органів, органів державного управління, юрисдикція яких поширюється на всю територію України;

народні депутати України та АР Крим;

судді, судді Конституційного Суду України, члени Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, керівник Служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя, його заступник і дисциплінарні інспектори ВРП;

уповноважений Верховної Ради України з прав людини;

очільник та інші члени Рахункової палати;

працівники органів військового управління (органів управління), військових частин (підрозділів) Міністерства оборони, ЗСУ, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спецзв’язку та захисту інформації, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Нацгвардії, Держприкордонслужби, Управління держохорони, апарату Міністерства внутрішніх справ;

дипломатичні службовці Міністерства закордонних справ України, які обіймають дипломатичні посади;

особи, які мають дипломатичний ранг надзвичайного й повноважного посла, та експерти установ експертної служби Міністерства внутрішніх справ;

держслужбовці, які готують висновки до проєктів нормативно-правових актів, проводять їхню фахову, наукову, юридичну експертизу або експертизу ухвалених нормативно-правових актів;

держслужбовці, які безпосередньо виконують функції з забезпечення кібербезпеки, кіберзахисту та безпеки інформаційних технологій, роботи з розроблення програмного забезпечення, адміністрування баз даних, впровадження та підтримки новітніх інформаційно-комунікаційних технологій в органах, що забезпечують діяльність президента України, Ради та Кабінету міністрів.

Нагадаємо, що також відомі категорії військовозобов'язаних чоловіків, які втратять право на відстрочку від військової служби згідно з новим законом про мобілізацію. Однак народний депутат Роман Костенко розповів, що трапляються випадки мобілізації людей, які мають право на відстрочку.