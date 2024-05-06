Нардеп заявив, що є випадки мобілізації людей з відстрочкою

Народний депутат України Роман Костенко. Фото: Facebook

Народний депутат України Роман Костенко розповів, що є випадки мобілізації людей, які мають право на відстрочку. До того ж вони працюють на серйозних оборонних підприємствах.

Про це нардеп розповів для "Української правди".

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Мобілізація людей з відстрочкою

За словами Костенка, у них забирають телефон, відправляють на ВЛК, а людина виходить на зв'язок, коли вже їде на навчання.

"Хтось не дбає, хтось повинен поставити галочку, що він когось покликав. І як все інше буде працювати потім, це не стосується", — додав нардеп.

Нагадаємо, Міноборони затвердило перелік захворювань, за якими визначається придатність до військової служби. Відтепер в армію можуть призвати інфікованих вірусом імунодефіциту людини, але є нюанси.

Також Кабмін продовжив бронювання від мобілізації для українських залізничників ще на місяць. Відповідну постанову 3 травня ухвалив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.