Отсрочка без паспорта Украины – кто может оформить, правила и все нюансы

Загранпаспорт гражданина Украины. Фото: Zmina

Для того чтобы стать на военный учет и оформить отсрочку от мобилизации, военнообязанный должен иметь паспорт гражданина Украины. Но в случае взятия на учет через дипломатические установки за границей можно обойтись загранпаспортом.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Читайте также:

На учет — только с паспортом

Законодательство определяет, что стать на военный учет можно только при личном присутствии и при наличии паспорта гражданина Украины.

Это касается и оформления отсрочки от мобилизации в особый период. Но есть случаи, когда можно оформить отсрочку по другим документам.

Когда можно оформить военный учет и отсрочку с загранпаспортом

Так, существует одно исключение, когда для оформления военного учета и отсрочки от призыва достаточно будет загранпаспорта.

Это возможно в случае подачи заявления о взятии на военный учет через зарубежное дипломатическое учреждение Украины.

Напомним, что ранее мы писали о том, можно ли дистанционно, из-за границы получить военный документ.

Добавим, что в Раде объяснили, почему у мужчин за рубежом меньше времени, чтобы стать на военный учет.