Отсрочка без паспорта Украины – кто может оформить, правила и все нюансы

Отсрочка по загранпаспорту — когда закон разрешает
Для того чтобы стать на военный учет и оформить отсрочку от мобилизации, военнообязанный должен иметь паспорт гражданина Украины. Но в случае взятия на учет через дипломатические установки за границей можно обойтись загранпаспортом.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
На учет — только с паспортом
Законодательство определяет, что стать на военный учет можно только при личном присутствии и при наличии паспорта гражданина Украины.
Это касается и оформления отсрочки от мобилизации в особый период. Но есть случаи, когда можно оформить отсрочку по другим документам.
Когда можно оформить военный учет и отсрочку с загранпаспортом
Так, существует одно исключение, когда для оформления военного учета и отсрочки от призыва достаточно будет загранпаспорта.
Это возможно в случае подачи заявления о взятии на военный учет через зарубежное дипломатическое учреждение Украины.
Напомним, что ранее мы писали о том, можно ли дистанционно, из-за границы получить военный документ.
Добавим, что в Раде объяснили, почему у мужчин за рубежом меньше времени, чтобы стать на военный учет.
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