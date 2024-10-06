Відстрочка без паспорта України – хто може оформити, правила та всі нюанси

Закордонний паспорт громадянина України. Фото: Zmina

Для того, аби стати на військовий облік та оформити відстрочку від мобілізації, військовозобов’язаний повинен мати паспорт громадянина України. Але у випадку взяття на облік через дипломатичні установки за кордоном можна обійтися закордонним паспортом.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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На облік — тільки з паспортом

Законодавство визначає, що стати на військовий облік можливо лише за особистої присутності та за наявності паспорта громадянина України.

Це ж стосується й оформлення відстрочки від мобілізації в особливий період. Але є випадки, коли можна оформити відстрочку за іншими документами.

Коли можна оформити військовий облік та відстрочку із закордонним паспортом

Так, існує один виняток, коли для оформлення військового обліку та відстрочки від призову достатньо буде закордонного паспорта.

Це можливо у випадку подання заяви про взяття на військовий облік через закордонну дипломатичну установу України.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, чи можна дистанційно, з-за кордону отримати військовий документ.

Додамо, що у Раді пояснили, чому чоловіки за кордоном мають менше часу, щоб стати на військовий облік.