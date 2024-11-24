Уже в конце февраля 2025 года выданные отсрочки будут считаться недействительными

Оформление документов в ТЦК. Иллюстративное фото: УНИАН

Правительство Украины утвердило новые правила бронирования от мобилизации, предусматривающие ограничение срока действия некоторых видов отсрочек. Отсрочки потеряют свою силу уже в феврале 2025 года.

Эта информация содержится в постонове Кабинета Министров Украины №1332.

Читайте также:

Как теперь изменится бронирование

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины №1332, отсрочки, выданные Министерством экономики Украины, будут действительны в течение срока, на который они предоставлены, но не позднее 28 февраля 2025 года. После указанной даты такие документы утрачивают силу.

Аналогичные положения относятся к отсрочкам, полученным через веб-портал "Дія".

Напомним, в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Мужчин, подлежащих военной службе, могут призвать в армию, однако некоторые имеют право на отсрочку.

Иногда у работодателей критического предприятия, оформивших бронирование своих работников, могут не подтягиваться в "Действии" данные о решениях от ТЦК. Это может произойти, если бронирование произошло в бумажной форме.