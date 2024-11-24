Уже в конце февраля 2025 года выданные отсрочки будут считаться недействительными

Отсрочки "сгорят" уже в феврале 2025 года — решение Кабмина
Правительство Украины утвердило новые правила бронирования от мобилизации, предусматривающие ограничение срока действия некоторых видов отсрочек. Отсрочки потеряют свою силу уже в феврале 2025 года.
Эта информация содержится в постонове Кабинета Министров Украины №1332.
Как теперь изменится бронирование
Согласно постановлению Кабинета Министров Украины №1332, отсрочки, выданные Министерством экономики Украины, будут действительны в течение срока, на который они предоставлены, но не позднее 28 февраля 2025 года. После указанной даты такие документы утрачивают силу.
Аналогичные положения относятся к отсрочкам, полученным через веб-портал "Дія".
Напомним, в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Мужчин, подлежащих военной службе, могут призвать в армию, однако некоторые имеют право на отсрочку.
Иногда у работодателей критического предприятия, оформивших бронирование своих работников, могут не подтягиваться в "Действии" данные о решениях от ТЦК. Это может произойти, если бронирование произошло в бумажной форме.
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