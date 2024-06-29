Відновлення військових документів, нюанси, особливості під час воєнного стану

Військовий квиток. Фото: "Експрес онлайн"

Громадянин України без військового квитка має звернутися до територіального центру комплектування за місцем своєї реєстрації. Там йому видадуть або замінять військово-облікові документи.

Про це розповів юрист із військового права LCF Law Group, молодший лейтенант запасу Володимир Романчук в інтерв'ю Radio NV.

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Без військового обліку взагалі

За словами Романчука, громадянин може не мати військового квитка з двох причин.

Перша — це повна відсутність у людини будь-яких документів.

"Це означає, що вона не стоїть на обліку у ТЦК. Тоді їй потрібно стати на облік в ТЦК за місцем своєї реєстрації", — пояснив юрист.

Незмінені документи

Є й інший варіант — коли громадянин вчасно не змінив один військовий документ, приписне свідоцтво, на інший, військовий квиток чи тимчасове посвідчення.

У такому випадку є інший алгоритм дій: "Потрібно написати заяву, вказати ситуацію і отримати алгоритм дій від вашого ТЦК, де перебуває ваша особова справа за місцем прописки".

Нагадаємо, відповідно до Закону України "Про адміністративні послуги", при зверненні громадян за наданням якої-небудь послуги держава має право висувати свої умови для її надання, зокрема вимагати пред'явлення військово-облікового документа (військового квитка, тимчасового військового посвідчення тощо).

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