Военные раскрыли детали нападения на сотрудника ТЦК на Волыни

Сотрудники ТЦК СП пытаются вручить поветски. Фото иллюстративное: ХОТЦК СП/Facebook

В Волынском областном РТЦК СП рассказали первые подробности вооруженного нападения военнообязанного на работника военкомата. Как стало известно, до этого мужчина получал боевую повестку.

Об этом рассказала пресс-офицер ТЦК Ульяна Кравчук, сообщает "Радио.Свобода".

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По словам военной, группа оповещения Владимир-Волынского ТЦК СП в Нововолынске пришла к военнообязанному, поскольку он должен был отправиться в учебный центр, а до этого получал боевую повестку.

"Когда наши военнослужащие пришли к нему домой, чтобы уточнить обстоятельства неприбытия в ТЦК, один из военнослужащих получил ранение холодным оружием в область брюшной полости", — добавила Кравчук.

Кравчук добавляет: никаких конфликтов до нападения не было. Волынянин ударил ножом дважды сразу после открытия двери. Один из ударов военнослужащий блокировал.

Напомним, сегодня в Нововолынске мужчина напал на работника ТЦК СП, который вместе со своим коллегой пришел к нему домой для уточнения неприбытия военнообязанного по повестке.

В то же время, нардеп из фракции "Слуга народа" Галина Третьякова заявила, что 46,2% от общего количества работников ТЦК СП являются подтвержденными участниками боевых действий.