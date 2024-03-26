На Волині чоловік напав на працівника ТЦК — деталі інциденту

Працівник ТЦК та військовозобов'язаний. Фото: ВОТЦК СП/Facebook

У Нововолинську чоловік напав на представника територіального центру комплектування. Як відомо, другий разом зі своїм колегою прийшли до нього додому, щоб уточнити причини неприбуття військовозобов'язаного за повісткою.

Про це розповіла пресофіцерка Волинського обласного ТЦК і СП Уляна Кравчук в ефірі Радіо Свобода.

Читайте також:

Інцидент з ТЦК у Нововолинську

За словами Кравчук, військовозобов'язаний оновив свої дані у військкоматі, після чого отримав бойову повістку. Перед безпосереднім захистом держави чоловік повинен був пройти навчання. Однак, за повісткою він так і не з'явився.

"Коли наші військовослужборці прийшли, їм просто відкрив військовозобов'язаний двері та відразу наніс удар ножем. Це було два удари ножем. Один був блокований самим військовослужбовцем, а другий був нанесений вже конкретно в черевну порожнину", — сказала Кравчук, коментуючи напад.

Вона зазначила, що перед нападом між сторонами не було жодного конфлікту. Наразі деталі справи розслідує поліція.

Нагадаємо, на Закарпатті люди перекрили дороги на знак протесту проти дій працівників територіальних центрів комплектування. Причина — масова мобілізація у регіоні.

Додамо, на кордоні у Вінницькій області запровадили додаткові обмеження для чоловіків.