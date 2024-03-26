Військкоми розкрили деталі нападу на співробітника ТЦК на Волині

Працівники ТЦК СП намагаються вручити повітску. Фото ілюстративне: ХОТЦК СП/Facebook

У Волинському обласному РТЦК СП розповіли перші подробиці збройного нападу військовозобов'язаного на працівника військкомату. Як стало відомо, до цього чоловік отримував бойову повістку.

Про це розповіла пресофіцер ТЦК Уляна Кравчук, повідомляє "Радіо.Свобода".

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За словами військової, група оповіщення Володимир-Волинського ТЦК СП у Нововолинську прийшла до військовозобов'язаного, оскільки він мав вирушити до навчального центру, а до цього він отримував бойову повістку.

"Коли наші військовослужбовці прийшли до нього додому, щоб уточнити обставини неприбуття до ТЦК, один із військовослужбовців отримав поранення холодною зброєю в область черевної порожнини", — додала Кравчук.

Кравчук додає, що жодних конфліктів до нападу не було. Волинянин вдарив ножем двічі відразу після відкриття дверей. Один із ударів військовослужбовець блокував.

Нагадаємо, сьогодні у Нововолинську чоловік напав на працівника ТЦК СП, який разом зі своїм колегою прийшли до нього додому для уточнення неприбуття військовозобов'язаного за повісткою.

Водночас нардепка з фракції "Слуга народу" Галина Третьякова заявила, що 46,2% від загальної кількості працівників ТЦК СП є підтвердженими учасниками бойових дій.