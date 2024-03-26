Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Військкоми розкрили деталі нападу на співробітника ТЦК на Волині arrow

Військкоми розкрили деталі нападу на співробітника ТЦК на Волині

26 березня 2024 17:51
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Військкоми розкрили деталі нападу на співробітника ТЦК на Волині
Працівники ТЦК СП намагаються вручити повітску. Фото ілюстративне: ХОТЦК СП/Facebook
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У Волинському обласному РТЦК СП розповіли перші подробиці збройного нападу військовозобов'язаного на працівника військкомату. Як стало відомо, до цього чоловік отримував бойову повістку.

Про це розповіла пресофіцер ТЦК Уляна Кравчук, повідомляє "Радіо.Свобода".

Читайте також:

Військкоми розкрили деталі нападу на працівника ТЦК

За словами військової, група оповіщення Володимир-Волинського ТЦК СП у Нововолинську прийшла до військовозобов'язаного, оскільки він мав вирушити до навчального центру, а до цього він отримував бойову повістку.

"Коли наші військовослужбовці прийшли до нього додому, щоб уточнити обставини неприбуття до ТЦК, один із військовослужбовців отримав поранення холодною зброєю в область черевної порожнини", — додала Кравчук.

Кравчук додає, що жодних конфліктів до нападу не було. Волинянин вдарив ножем двічі відразу після відкриття дверей. Один із ударів військовослужбовець блокував.

Нагадаємо, сьогодні у Нововолинську чоловік напав на працівника ТЦК СП, який разом зі своїм колегою прийшли до нього додому для уточнення неприбуття військовозобов'язаного за повісткою. 

Водночас нардепка з фракції "Слуга народу" Галина Третьякова заявила, що 46,2% від загальної кількості працівників ТЦК СП є підтвердженими учасниками бойових дій. 

Україна
Волинська область
мобілізація
ТЦК та СП
бойова повістка

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом

24 березня 2024

02:31 Стало відомо, скільки учасників бойових дій працює у ТЦК